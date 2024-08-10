Секреты плодородности: чем нужно обязательно удобрить почву осенью

Осень - идеальное время для внесения удобрений. Это связано с тем, что осенью элементы питания постепенно входят в почву, и растения могут использовать их в течение следующего сезона. На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, как удобрить почву осенью.
"Осенью производится подпитка почвы на грядках различными удобрениями и их комплексами. Но иногда это просто лишняя трата своих сил. Ведь определенные микроэлементы распадаются и теряются во время зимовки. Чтобы избежать нерационального использования удобрений, рекомендуется знать, что именно используют осенью, а что - весной", - рассказал садовод Дмитрий.
По его словам, рано или поздно многие садоводы сталкиваются с проблемой снижения урожайности на дачном участке. Хотя все делается правильно, урожай все равно снижается. Всё дело в почве, просто со временем она истощается и теряет свои полезные микроэлементы.
Существует несколько способов вернуть почве её свойства и повысить плодородие без вмешательства химии. Они являются абсолютно безопасными, но очень эффективными.
Первый способ повысить урожайность - грамотно организовать севооборот. Очень важно ежегодно чередовать места высеивания растений.
Если постоянно высаживать культуру на одни и те же места, это приведёт к истощению почвы, к снижению её физических и химических характеристик.
Например, если из года в год на одном и том же месте высаживать капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Поэтому однолетние культуры следует высаживать на прежнее место не раньше, чем через 5 лет.
Второй метод повышения плодородности почвы - высаживание сидератов. Сидераты – это однолетние растения, обладающие глубокой корневой системой и мощной ботвой. Благодаря такой корневой системе они создают пористую структуру почвы в нижнем почвенном слое, а в верхнем слое за счёт разложения ботвы образуется гумус.
Из сидератов в осеннюю посадку лучше всего высаживать белую горчицу, озимую рожь, овёс, рапс, клевер или люпин.
Посев растения лучше всего производить в самом конце августа или в сентябре, чтобы они успели пустить корни и не дать осенним дождям размыть грунт.
Еще один из эффективных вариантов удобрения почвы - навоз и компост, который лучше вносить именно осенью, поскольку элементы питания в этом случае входят в почву постепенно и весь следующий сезон растения потребляют их по мере высвобождения.
Садовод рекомендует не использовать свежий навоз, ведь он - источник распространения сорных растений, различных болезней и вредителей.
Перепревать навоз должен примерно полгода, а осенью рекомендуется вносить органические удобрения под перекопку, а также нельзя оставлять навоз незапаханным, ведь в противном случае происходит небольшая потеря питательных веществ.
Навоз, который высох, уже практически не имеет никаких положительных свойств.
Еще одно популярное среди дачников универсальное минеральное средство для осенней подготовки земли - это печная сажа или растительная зола, полученная после сжигания разнообразных культур, к примеру, картофельной, огуречной, томатной или другой ботвы. Также можно использовать золу после сжигания дров или веток, соломы, сена, сорняков и других органических остатков, которые в изобилии скапливаются на участке на протяжении дачного сезона.
В пепле практически отсутствует азот, зато калий, фосфор и все нужные зеленым культурам микроэлементы представлены в полном объеме.
"Внесение золы – это не только обогащение почвы питательными компонентами, но и способ структуризации земли, т.е. повышение ее рыхлости, аэрации и влагопроницаемости. К тому же зола способствует раскислению почвы, что актуально для дачников на огороде и в саду, у которых земля имеет повышенную кислотность.
Норма внесения зависит от исходных химических показателей почвы. В среднем, на каждый квадрат применяют до 4 кг золы.
Youtube-канал Молодой садовод
Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий.
На канале вы найдете такую информацию:
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"Главная цель канала - принести огромную пользу всем любителям сада и огорода", - отметил Дмитрий.
Важно! Нельзя одновременно вносить в почву золу и азотосодержащие удобрения, например, навоз, помёт или мочевину. При их контакте происходит реакция и выделяется аммиак. Чередование подкормок должно происходить с перерывом в 3-4 недели.
Нельзя использовать золу, полученную от сжигания мусора, печатных изданий, окрашенных изделий, так как в состав входят химикаты и тяжелые металлы.
Смотрите видео - Садовод назвал удобрения для осенней обработки:
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