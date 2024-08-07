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Как посадить лук под зиму: садовод назвал условия, при которых урожая не будет

Анна Ярославская
7 августа 2024, 12:24
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Посадка лука и чеснока под зиму имеет свои преимущества. И если все правильно сделать, то уже ранней весной можно будет себя побаловать свежей зеленью.
Лук
Посадка лука осенью под зиму: садовод назвал важные правила / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Осенняя посадка лука необходима, если вы хотите получить ранний урожай. Чтобы посадка лука под зиму прошла хорошо, нужно следовать определенным правилам. На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, как посадить лук под зиму.

Кстати, лук забирает из почвы много калия и азота и делает ее более щелочной. Поэтому два года подряд лук не стоит выращивать на одном и том же месте. Читайте материал: Урожай вызреет до осени: что посадить на грядку сразу после уборки лука.

Почему необходима посадка лука севка под зиму

Семена и луковицы, посаженные в грунт осенью и пережившие зимний холод, дают первые всходы, как только прогреется земля.

Посадка лука и чеснока под зиму имеет свои преимущества. Во-первых, такие овощи отличаются крупными формами. Во-вторых, такой лук не нуждается в поливе, ведь растаявший снег обеспечит необходимую влагу.

В-третьих, такой лук способен противостоять различным заболеваниям и вредителям. И еще одна причина - уже ранней весной можно себя побаловать свежей зеленью.

Процесс посадки лука и чеснока осенью достаточно прост, но существует один нюанс, который важно соблюсти. И это выбор правильного периода для посадки.

Когда сажать лук под зиму

В определении сроков посадки большую роль играют климатические условия региона.

Идеальным вариантом посадки будет время, когда луковицы успеют хорошо укорениться до холодов, а перо не пойдёт в рост.

Для этого луковицам нужно 2-3 недели, значит посадку стоит произвести за три недели до наступления заморозков.

Точное время предугадать очень трудно, поэтому оптимальным сроком посадки лука будет конец сентября и весь октябрь, но все же лучше всего ориентироваться по климатической ситуации в регионе.

Если посадку сделать в теплые сентябрьские дни, то лук начнет расти и потом замерзнет зимой, поэтому обязательно стоит дождаться стабильной холодной погоды, когда наступят заморозки и температура на поверхности почвы снизится до +5…+10 градусов.

Перед тем, как приступить к высадке лука на участок, нужно разделить луковицы на группы.

Первая группа – те, которые в следующем году пойдут на зелень. Это луковицы больше 2 см.

И вторая группа – луковицы в диаметре от 1 см до 2 см.

Садовод также объяснил, зачем калибровать лук. Суть в том, что лук имеет такой жизненный цикл, что сначала формирует луковицу с питательными веществами, запасает их и потом зимует, а после этого цветет и формирует семена.

Если луковичка сформировалась маленькая, то на следующий год продолжается рост и формируется большая луковица.

Если луковица больше двух сантиметров, то она думает, что питательных веществ ему достаточно, поэтому он уходит в зелень и очень быстро стрелкуется.

Важно выбирать луковицы для посадки без лишних повреждений и гнили, иначе они не смогут перезимовать.

Как посадить лук под зиму

Сначала нужно выбрать место для посадки. Лук любит солнечные, хорошо освещенные, сухие и проветриваемые места.

Грядки лучше подготовить заранее, примерно за одну-две недели до посадки. Это даст возможность почве немного осесть.

Лук плохо переносит избыток влаги, поэтому его лучше сажать на участках, где не застаивается талая вода и рано сходит снег.

Зимний лук любит хорошо удобренную, рыхлую, в меру влажную почву, поэтому перед посадкой хорошо перекопайте грунт и удалите сорняки.

Сделайте бороздки глубиной 4-5 см между рядами, на расстоянии около 20 см.

Обязательно удобрите грядки минеральными удобрениями или перегноем, смешав их с древесной золой. Это поможет луку хорошо перезимовать.

Однако стоит учесть, что использование свежего навоза приведет к росту мелких луковиц с множеством стрел, поэтому лучше использовать компост.

Лук высаживают на расстоянии приблизительно 10 см друг от друга. Таким образом, в результате получиться большая и крупная луковица.

Youtube-канал Молодой садовод

Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий.

На канале вы найдете такую информацию:

  • как правильно и чем подкармливать огородные культуры;
  • как правильно обрезать деревья в саду;
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  • какой химией и биопрепаратами нужно обрабатывать растения от насекомых и других паразитов.

"Главная цель канала - принести огромную пользу всем любителям сада и огорода", - отметил Дмитрий.

Еще одно важное условие - подбирать для посадки такой сорт лука, который хорошо приживается в вашей климатической зоне.

Лучше всего осуществлять посадку лука под зиму нескольких сортов, тогда можно сравнить и выбрать на будущее тот, который больше понравится. Кроме того, даже если температура не будет стабильной, хотя бы один сорт лука точно взойдет.

Считается, что под зиму лучше сажать желтый лук. Фиолетовый или белый плохо переносит морозы.

Если все сеять правильно, то всходы появятся приблизительно в конце февраля – начале марта.

Смотрите видео - Когда и как посадить лук под зиму:

Ранее Главред писал, что во время уборки урожая лука важно не пропустить несколько важных моментов - этих правил нужно придерживаться, чтобы урожай хранился как можно дольше. Читайте материал: Когда нужно выкапывать лук: 2 главных признака, на которые надо обратить внимание.

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