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Когда нужно выкапывать лук: 2 главных признака, на которые надо обратить внимание

Алёна Воронина
25 июля 2024, 21:17
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Во время уборки урожая лука важно не пропустить несколько важных моментов - этих правил нужно придерживаться, чтобы урожай хранился как можно дольше.
лук
Когда нужно выкапывать лук/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы лук после того, как его собрали с грядок, хранился как можно дольше, нужно не упустить несколько очень важных моментов.

О том, когда нужно убирать лук с грядки и как и сколько нужно сушить лук после уборки, рассказала автор YouTube-канала "Моє Подвір'я".

Для того, чтобы лук очень хорошо хранился, так же, как и чеснок, важно, чтобы он не был слишком долго во влажной земле, отмечает автор канала.

"Если случается, что дожди затяжные и они идут очень долго, а лук уже надо забирать, значит мы весь лук полностью забираем с огорода, складываем его где-то в сарае и держим там, пока лук хорошо просохнет. Важно, чтобы было хорошее проветривание, чтобы лук высыхал постепенно. Если вы посадили небольшую грядку лука и он рос долгое время с поливами, то есть не было дождей и вам приходилось поливать грядку, важно за две недели до сбора урожая полностью прекратить полив. Можно даже и накрыть грядку с луком, если она небольшая, каким-то защитным материалом, чтобы защитить от избыточной влаги", - говорится в видео.

Как понять, что время собирать лук

Как ориентироваться, когда уже можно забирать лук с грядки? Самый первый признак - это то, что перо полностью ложится на землю.

"Если лук вызревает, полностью весь стебель у него ложится на землю, редко какая луковица еще остается стоять. Это будет только в том случае, если лук еще не вызрел или если долгое время шли холодные затяжные дожди - тогда луковица может еще держать зеленое перо и оно будет еще стоять", - отмечает автор канала.

Следующий признак того, что луковица уже начинает вызревать и что уже приходит время сбора урожая - это то, что перо начинает желтеть и подсыхает.

После того, как лук вырвали, не стоит оставлять его на грядке - лучше убирать его где-то под навесы, чтобы он завершал созревание естественным путем.

"Если его оставить вырванным на грядке и пойдет дождь, то лук начнет загнивать. Можем не успеть накрыть его чем-то. Если будет очень палящее солнце - это не будет естественное вызревание лука - луковица будет спекаться на солнышке. Если вырванный лук обрезать, забрать зеленый стебель и сразу заложить его на хранение, то он будет гнить. Нам важно, чтобы лук высыхал естественным путем - полностью должен весь стебель хорошо подсохнуть, полностью должна вся сила стебля перейти в головку лука, и только тогда лук будет хорошо храниться. Когда мы забираем лук с грядочки и очищаем его от земли, также надо снять с него ту верхнюю шелуху, которая покрыта землей, и тогда луковица начнет подсыхать естественным путем, будет желтеть верхняя чешуйка, она будет здоровой, без повреждений, и будет обеспечивать длительное хранение лука", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, когда нужно выкапывать лук:

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