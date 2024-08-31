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Урожай весной будет баснословным: как правильно обрезать клубнику осенью

Анна Ярославская
31 августа 2024, 11:59
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Клубника очень остро реагирует на неправильный уход. Если обрезку провести неправильно, то она ответит неурожаем.
Клубника
Как правильно обрезать клубнику осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Многие садоводы жалуются на плохой урожай клубники. Причина этого - неправильные проведенные агротехнические мероприятия, в том числе и несвоевременная или неправильна обрезка. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, нужно ли обрезать клубнику осенью и как это правильно делать.

Стоит отметить, что клубника и садовая земляника - не самые простые растения в уходе. Эти культуры очень остро реагирует на неправильный уход. А на несвоевременно проведенную обрезку могут ответить нулевым урожаем.

Кстати, если вы не знаете, чем обработать клубнику осенью перед зимой, попробуйте использовать калийную подкормку, в которой должно быть немного азота. Детальнее читайте в материале: Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам.

Нужно ли обрезать клубнику осенью

Клубника – это многолетнее растение, и оно так же, как и плодовые кустарники, нуждается в обрезке.

Почему важна осенняя обрезка клубники:

  • Улучшение корневой системы. Обрезка позволяет кустам сосредоточить свои силы на развитии корней, что помогает лучше подготовиться к зиме и накапливать полезные вещества.
  • Удаление старых листьев уменьшает количество вредителей, которые могут зимовать в клубничных листьях и атаковать растения весной.
  • Регулярная обрезка способствует омоложению растений, продлевая их жизнь и повышая урожайность.
  • Удаление листьев облегчает обработку кустов фунгицидами, что помогает предотвратить грибковые заболевания.

Как правильно обрезать клубнику осенью

При проведении обрезки необходимо срезать всю старую листву. На клубничном кустике можно оставить лишь несколько маленьких молодых листиков.

Если всё правильно сделано, то обрезку клубника переносит практически безболезненно, а новые полноценные листья у неё отрастают спустя два месяца.

У осенней обрезки клубники есть и свои минусы.

Урожай на кустах, которые обрезаны осенью, задерживается примерно на неделю.

Если обрезка произведена неправильно и задето сердечко, то кустики могут не пережить зимние холода и дать более низкий урожай.

Некоторые садоводы утверждают, что любая обрезка клубники является для неё стрессом, а это ведёт к пониженному урожаю.

В каком месяце обрезать клубнику

Осенняя обрезка, как правило, проводится в сентябре, хотя всё зависит от региона и от погоды.

Самое главное, чтобы до наступления холодов оставалось не менее трёх недель. За это время клубничные кусты смогут нарастить несколько новых маленьких листиков и этого будет достаточно для успешной зимовки.

Если в вашем регионе холода наступают раньше, а клубника у вас не обрезана, то советуют производить частичную обрезку - удалить только самые старые и сухие листья.

Обрезку необходимо проводить садовыми инструментами.

Если погода стоит сухая, то перед обрезкой важно обязательно полить клубнику.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Что будет, если не обрезать клубнику на зиму

Во-первых, число вредителей может вырасти, ведь старые листья могут стать для них укрытием.

Во-вторых, непроведенная обрезка способствует накоплению грибковых заболеваний, так как старые листья могут гнить и создавать благоприятные условия для патогенов.

В-третьих, кусты, которые не обрезаны, могут дать более низкий урожай, так как они не смогут сосредоточить свои силы на развитии корней и новых побегов.

В-четвертых, без обрезки кусты стареют быстрее, что приводит к снижению их жизнеспособности и урожайности.

Смотрите видео - Нужно или нет обрезать клубнику осенью:

Ранее Главред писал, как обрезать черешню для повышения урожая.

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