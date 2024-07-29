Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

На дворе лето, но дачники уже начинают думать, что делать с клубникой на осень. Нужно заранее подготовиться, чтобы понимать, как не только обеспечить хорошую зимовку вашей клубнике, но и сделать так, чтобы в следующем году был хороший урожай.
Авторы YouTube-канала Умное хозяйство рассказали, как подготовить клубнику к осеннему и зимнему периоду и уберечь ее от температурных изменений.
Что осенью делают с клубникой
Когда готовить клубнику к зиме
Подготавливать клубнику к зиме нужно для того, чтобы она заложила цветочные почки, дала плоды на следующий год и была с хорошим иммунитетом.
Нужно все сделать до середины сентября – конечного периода подготовки клубники к зимовке.
Удаляем больные листья
Старые, больные и покрасневшие листья нужно удалить.
Что касается скашивания клубники на зиму, это спорный прием. Если листья сильно поражены, их нужно удалять, а если они зеленые и упругие, следует оставлять.
Калийная подкормка клубники на зиму
Клубнику на зиму нужно подкормить не калийно-азотными удобрениями, а просто калийными, чтобы она была зимостойкой. Понадобится сульфат калия 15-20 г на 10 литров, либо же водорастворимое удобрение с высокой долей калия.
Можно взять комплексное удобрение 3.11.23. Также все-таки следует добавить немного азота, с калием он хорошо усваивается растением.
Клубника воспринимает удобрения при температура 10-12 градусов тепла. В условиях более низкой температуры подкормку делать бессмысленно.
Что делать с клубникой перед зимой?
Клубнику нужно очень хорошо подготовить к будущим холодам. Это надо для того, чтобы в следующем году она дала хороший урожай. Обычно осенью удаляют больные листья и делают прикормку растений.
Смотрите видео, как подготовить клубнику к зиме:
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