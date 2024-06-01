Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

Все, что вам понадобится, это простая стеклянная банка, которая предотвращает развитие плесени, поскольку она действует как барьер для воздействия воздуха и влаги.

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Гениальный способ хранения ягод / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если ваша клубника начинает портиться через несколько дней, скорее всего, вы храните ее неправильно. Большинство людей хранят клубнику в оригинальном пластиковом контейнере из супермаркета, но это один из худших способов для ее хранения. Контейнер может стать влажным и теплым, что делает его идеальной средой развития для плесени.

Если вы интересуетесь советами по хранению клубники, прочитайте материал Главреда: Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод.

Автор кулинарной книги и основательница веб-сайта об экономной еде The Cross Legacy Эми Кросс поделилась простым способом хранения клубники, с которым ваши ягоды будут свежими неделями. Этот способ занимает не более 10 минут и сохранит клубнику и другие ягоды свежими гораздо дольше, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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Все, что вам нужно, это:

Стеклянная банка размером в галлон с крышкой;

Бумажные полотенца;

Дуршлаг;

60 мл белого уксуса; 60 мл белого уксуса;

Два литра воды.

Для начала вымойте клубнику в большой миске, чтобы очистить ее от лишней грязи, поскольку бактерии приведут к быстрой порче ягод. Затем налейте уксус и воду в другую миску, установите таймер и дайте клубнике постоять в растворе две минуты.

"Важно, чтобы ягоды были в растворе только две минуты. Если оставить клубнику в воде дольше, она начнет процесс брожения. Тогда не будет иметь значения, что вы будете делать с ягодами, они испортятся быстро", - сказала Эми.

По истечении времени выньте клубнику из раствора и промойте в дуршлаге. Затем положите клубнику на чистое полотенце, чтобы она высохла, примерно на три часа.

По словам Эми, клубника должна быть "сухой", чтобы этот метод хранения был эффективным, поскольку любая влажность быстро приведет к тому, что она заплесневеет. Когда клубника полностью высохнет, положите бумажное полотенце на дно стеклянной банки, а затем начните осторожно выкладывать клубнику в банку.

После этого поместите клубнику в холодильник. Так ваша клубника будет храниться гораздо дольше, чем обычно.

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