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Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не все

Юрий Берендий
27 мая 2024, 18:06
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При выборе клубники в магазине или на рынке стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Главред выяснил как отличить плохую клубнику от хорошей.
Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не все
Как выбрать клубнику без химии - правила покупки клубники / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Клубника является одной из самых любимых ягод в Украине, особенно в теплый сезон, когда ее можно найти почти на каждом рынке и в магазине. Она популярна не только благодаря своему сладкому вкусу, но и благодаря многочисленным полезным свойствам. О том как правильно выбрать качественную клубнику рассказал в эфире "Суспільного" врач-эпидемиолог Петр Боровец.

Как выбрать клубнику без химии

По словам эксперта, покупая клубнику, нужно поинтересоваться у продавца наличие сопроводительных документов, удостоверяющих их происхождение, безопасность и качество.

Кроме того, он не рекомендует покупать клубнику на стихийных рынках.

"Прежде всего, нужно обратить также внимание, где вы хотите приобрести эту клубнику. Клубнику не нужно покупать на каких-то стихийных рынках. Если покупаем клубнику, мы должны обратить прежде всего на на ее вид. Вид клубники должен быть натуральный, она не должна быть чрезмерно большая, потому что велика вероятность того, что в большой клубнике будет много нитратов. При покупке клубника должна быть обычного размера, яркая. Если клубника среднего размера, то таким образом будет в ней меньшее количество нитратов", - советует Петр Боровец.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать клубнику:

Кроме того, диетолог Александр Кущ советует также обращать внимание на аромат клубники.

"Она должна пахнуть. Конечно, аромат клубники это также показатель", - указывает он.

За сколько вырастает клубника на огороде

Александр Кущ в эфире "Сніданку з 1+1" отметил, что в среднем клубника на огороде вырастает за 44 дня.

"44 дня - это срок от вегетации до образования плода. Соответственно, все те способы, которые ускоряют рост растения - это химизация. При их использовании плоды клубники могут появиться уже через 2 недели", - делает вывод диетолог.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Когда безопаснее всего покупать клубнику

Диетолог указывает, что самый безопасный сезон для покупки клубники это середина июня.

"Хотя я бы не обобщал, потому что если химически выращенная клубника плодоносит уже через 2 недели, то есть вероятность, что недобросовестный продавец будет выкладывать ее на рынок и продавать каждые 2 недели некачественную клубнику", - предупреждает он.

Смотрите видео о том, как выбрать безопасную клубнику:

Нужно ли мыть клубнику после покупки

Эпидемиолог Петр Боровец отмечает, что перед употреблением клубнику нужно вымачивать в воде в течение часа для того, чтобы снизить уровень нитратов.

"Чтобы снизить соответствующее количество нитратов, и мы должны вымочить клубнику. Клубнику мы должны замочить не менее чем на час. Это уменьшит количество нитратов на семьдесят процентов. Также мы можем бланшировать, то есть в течение пяти минут подержать в кипятке. Это также существенно уменьшит содержание нитратов в клубнике", - указывает он.

Александр Кущ высказал аналогичное мнение относительно мытья клубники и обработки ее кипятком.

"Это обеспечит вас от паразитов и различного типа гельминтов", - добавляет диетолог.

Кто такой Александр Кущ

Кущ Александр - врач терапевт, диетолог, аллерголог, специалист УЗ-диагностики. Проводит консультации по направлениям: диетология и реабилитация, составляет программы питания, курирует пациентов, тестирует, составляет рекомендации, разрабатывает меню и тому подобное. Постоянный эксперт украинских телеканалов в вопросах продуктов и здорового образа жизни.

Как хранить клубнику

Петр Боровец добавляет, что срок хранения клубники в домашних условиях небольшой. Первая всего из-за того, что благодаря содержанию нитратов в результате долго ее хранения могут начаться процессы брожения и порчи.

"Эти нитраты будут трансформироваться в более опасные вещества. Поэтому клубнику не нужно долго хранить в холодильнике", - рекомендует эксперт.

Оптимальная температура для хранения клубники составляет от 0 до 2 градусов Цельсия. При таких условиях клубника может храниться свежей до пяти дней. Если нужно сохранить клубнику на более долгий срок, ее можно заморозить.

Кто такой Петр Боровец

Боровец Петр - врач-эпидемиолог отдела исследований биологических факторов "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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