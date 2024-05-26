УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Юрий Берендий
26 мая 2024, 14:36обновлено 26 мая, 15:11
644
Прочитать самое длинное слово в украинском языке мало у кого удастся с первого раза, ведь оно состоит из 30 букв. Главред выяснил, что это за слово.
Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв
Какое самое длинное слово в украинском языке - что оно на самом деле означает / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

В украинском языке, как и во многих других, есть слова, которые поражают своей длиной и сложностью. Одно из самых длинных слов, используемых в нашем языке, относится к химической номенклатуре и включает в себя аж 30 букв. Интересные факты об украинском языке рассказала в своем YouTube канале Тамара Кияница из калиновского музея украинских древностей.

Какая буква в украинском языке самая употребляемая

Работница музея указывает на то, что самой распространенной буквой начала слов в украинском языке является буква "П".

"Именно на эту букву больше всего слов в нашем украинском языке", - добавляет она.

Какая буква в украинском языке наименее употребляемая

Она добавляет, что в украинском языке наименее употребляемой буквой является буква "Ф". Ее частота употребления достаточно низкая по сравнению с другими буквами алфавита. Это связано с тем, что большинство слов с буквой "Ф" являются заимствованными из других языков, в частности из греческого, латинского и других европейских языков.

Сколько слов есть в украинском языке

Работница музея рассказала, что в украинском языке существует более 256 тысяч слов

С каким языком у украинского больше всего общего

Тамара Кияница отмечает, что украинский язык имеет больше всего общего с белорусским языком (84% общей лексики).

"С польским и сербскими языками родство лексики находится на уровне в 70% и 68% соответственно", - говорит она.

Кто такая Тамара Кияница

Тамара Кияница - работница калиновского музея украинских древностей, автор YouTube-канала "Тамара Кияница". В своих видео на хостинге YouTube женщина делится видео из собственной жизни и рассказывает об интересных фактах на аудиторию в более 5 тысяч подписчиков.

Какое слово в украинском языке имеет наибольшее количество синонимов

Слово "бить" в украинском языке является одним из тех, что имеет наибольшее количество синонимов. Исследования показывают, что именно "бить" имеет одну из самых больших количеств вариаций в украинском языке.

"Само украинское слово бить имеет аж 45 синонимов. То есть наши украинские закисники могут выразить свою силу и сказать это слово 45 способами, разными словами, которые означают одно - бить врага", - добавляет женщина.

Какое самое длинное слово в украинском языке

Тамара Кияница из калиновского музея украинской старины отмечает, что самым длинным словом в украинском языке является "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это химическое название вещества, которое известно как ДДТ (Dichlorodiphenyltrichloroethane). Слово состоит из 30 букв.

Что такое дихлордифенилтрихлорметилметан

Дихлордифенилтрихлорметилметан, также известный как ДДТ (аббревиатура от английского Dichlorodiphenyltrichloroethane), является синтетическим органическим инсектицидом. Его впервые синтезировали в 1874 году, но инсектицидные свойства были обнаружены только в 1939 году швейцарским химиком Паулем Мюллером, за что он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1948 году.

ДДТ был широко использован во всем мире во время Второй мировой войны для борьбы с малярией, тифом и другими заболеваниями, которые передаются насекомыми. После войны его применяли в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей.

Смотрите видео о том, какое слово является самым длинным в украинском языке:

В то же время самое длинное украинское слово, которое зафиксировано в Книге рекордов Украины, содержит 31 букву. Это слово "рентгеноэлектрокардиографического".

Кроме того, самое длинное слово в украинском языке насчитывает 38 букв. Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи нашли в журнале "Химическая промышленность Украины".

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык
Реклама

Главное за день

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:31 Украина
Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:27 Украина
ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится 6333

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд 4199

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 2753

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему 2532

Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

Последние новости

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

Реклама
14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

Реклама
10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

10:11

Сколько стажа минимально нужно для пенсии: как правильно посчитать

09:55

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

09:27

Обстрелы только усилятся: в ISW назвали цель российских ударов по Харькову

09:23

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

09:21

"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языкомВидео

08:45

РФ атаковала Украину "Кинжалами" и десятками "Шахедов": сколько целей удалось сбить

08:28

Обновление данных в ТЦК: когда и за что может задержать полиция - объяснение юриста

07:52

Взрывы в Староконстантинове: в Воздушных силах озвучили детали ночного ракетного удара

06:48

Путин может готовить атаку на одну из стран НАТОмнение

05:53

Сможет ли Путин "взять" Харьков: журналист оценил риски

04:10

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

03:37

Новый массированный удар по Украине: куда РФ запустила рой ракет и где звучали взрывы

03:30

Нужен всего один продукт: 4 шага, чтобы отбелить одежду от желтизны

02:20

4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

01:30

"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

01:00

РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-22м3: когда возможен обстрел

00:19

"Работники и посетители": следователи назвали количество пропавших без вести в ХарьковеФотоВидео

25 мая, суббота
23:57

Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

23:55

Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

Реклама
23:17

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жалуются на атаку

23:15

Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики

22:40

Невозможность переговоров с Путиныммнение

22:32

Летели бить по Харькову: РФ сбросила бомбу у Белгорода – неожиданные детали

22:22

США угрожают РФ "уничтожением всех позиций" в случае применения "ядерки" - МИД Польши

21:42

Есть два способа: Кулеба назвал, как Запад может предотвратить удары по Харькову

21:02

Россияне четвертый раз за день обстреляли Харьков: ударили по жилой застройкеФотоВидео

20:51

"Мирное предложение Путина": в ОП жестко отреагировали на удар РФ по Харькову

20:43

Ты сама справляешься: муж Ефросининой, на фоне слухов о разводе, обратился к ведущей

20:21

Сколько в Украине будут применять графики отключения света: в ДТЭК ответили

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять