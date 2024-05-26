Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Прочитать самое длинное слово в украинском языке мало у кого удастся с первого раза, ведь оно состоит из 30 букв. Главред выяснил, что это за слово.

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Какое самое длинное слово в украинском языке - что оно на самом деле означает / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

В украинском языке, как и во многих других, есть слова, которые поражают своей длиной и сложностью. Одно из самых длинных слов, используемых в нашем языке, относится к химической номенклатуре и включает в себя аж 30 букв. Интересные факты об украинском языке рассказала в своем YouTube канале Тамара Кияница из калиновского музея украинских древностей.

Какая буква в украинском языке самая употребляемая

Работница музея указывает на то, что самой распространенной буквой начала слов в украинском языке является буква "П".

"Именно на эту букву больше всего слов в нашем украинском языке", - добавляет она.

Какая буква в украинском языке наименее употребляемая

Она добавляет, что в украинском языке наименее употребляемой буквой является буква "Ф". Ее частота употребления достаточно низкая по сравнению с другими буквами алфавита. Это связано с тем, что большинство слов с буквой "Ф" являются заимствованными из других языков, в частности из греческого, латинского и других европейских языков.

Сколько слов есть в украинском языке

Работница музея рассказала, что в украинском языке существует более 256 тысяч слов

С каким языком у украинского больше всего общего

Тамара Кияница отмечает, что украинский язык имеет больше всего общего с белорусским языком (84% общей лексики).

"С польским и сербскими языками родство лексики находится на уровне в 70% и 68% соответственно", - говорит она.

Кто такая Тамара Кияница Тамара Кияница - работница калиновского музея украинских древностей, автор YouTube-канала "Тамара Кияница". В своих видео на хостинге YouTube женщина делится видео из собственной жизни и рассказывает об интересных фактах на аудиторию в более 5 тысяч подписчиков.

Какое слово в украинском языке имеет наибольшее количество синонимов

Слово "бить" в украинском языке является одним из тех, что имеет наибольшее количество синонимов. Исследования показывают, что именно "бить" имеет одну из самых больших количеств вариаций в украинском языке.

"Само украинское слово бить имеет аж 45 синонимов. То есть наши украинские закисники могут выразить свою силу и сказать это слово 45 способами, разными словами, которые означают одно - бить врага", - добавляет женщина.

Какое самое длинное слово в украинском языке

Тамара Кияница из калиновского музея украинской старины отмечает, что самым длинным словом в украинском языке является "дихлордифенилтрихлорметилметан". Это химическое название вещества, которое известно как ДДТ (Dichlorodiphenyltrichloroethane). Слово состоит из 30 букв.

Что такое дихлордифенилтрихлорметилметан Дихлордифенилтрихлорметилметан, также известный как ДДТ (аббревиатура от английского Dichlorodiphenyltrichloroethane), является синтетическим органическим инсектицидом. Его впервые синтезировали в 1874 году, но инсектицидные свойства были обнаружены только в 1939 году швейцарским химиком Паулем Мюллером, за что он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1948 году. ДДТ был широко использован во всем мире во время Второй мировой войны для борьбы с малярией, тифом и другими заболеваниями, которые передаются насекомыми. После войны его применяли в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей.

Смотрите видео о том, какое слово является самым длинным в украинском языке:

В то же время самое длинное украинское слово, которое зафиксировано в Книге рекордов Украины, содержит 31 букву. Это слово "рентгеноэлектрокардиографического".

Кроме того, самое длинное слово в украинском языке насчитывает 38 букв. Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота". Эту длинную конструкцию исследователи нашли в журнале "Химическая промышленность Украины".

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