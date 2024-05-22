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Верба - к горю, сосна - к ссорам: какие деревья нельзя сажать во дворе - советы

Юрий Берендий
22 мая 2024, 21:33
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Выбор деревьев для посадки требует осторожности, поскольку некоторые виды могут создавать проблемы. Главред выяснил, какие деревья нельзя сажать во дворе.
Верба - к горю, сосна - к ссорам: какие деревья нельзя сажать во дворе - советы
Какие деревья нельзя сажать во дворе - народные приметы и практические советы / Коллаж Главред, фото: pexels

Выбор деревьев для посадки во дворе требует тщательного обдумывания, поскольку некоторые виды могут создавать проблемы для владельцев домов. Некоторые деревья имеют агрессивную корневую систему, которая может повредить фундамент, водопроводные трубы или дорожки. Другие виды могут привлекать нежелательных вредителей, иметь слабую, легко ломающуюся древесину или создавать слишком много мусора. О том, какие деревья не стоит сажать во дворе, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем рассказали специалисты из YouTube канала "Идея Сад".

Что нужно знать перед посадкой дерева

Специалисты отмечают, что перед выбором посадочного материала обязательно надо учесть климатические условия, размер участка, а также тип почв

Какие деревья не стоит сажать во дворе

Специалисты отмечают, что если у вас маленький участок и у вас место есть только возле дома, не сажайте деревья, которые имеют очень интенсивную силу роста.

"Такие деревья как павловния, тополя или некоторые виды кленов могут быть соблазнительным выбором для быстрого создания тени. Однако их корневая система может быстро стать проблемой, повреждая фундаменты зданий и коммуникации.

Кроме того, эксперты советуют, что если у вас есть альпийская горка, красивая клумба или вы посеяли газон, то не стоит сажать деревья, которые имеют интенсивное опадение листьев .

"Конечно, кому же не нравится красота осеннего листопада, но она быстро превращается в огромную работу и уборку. Некоторые виды березы и гинкго хоть и красивые, но ежегодно оставляют после себя листья", - говорится в видео.

Также не рекомендуется сажать вблизи дома инвазивные деревья.

"Это те деревья, которые меняют экосистему. К таким деревьям относится ясный пенсильванский или различные виды акаций, которые просто бешеными темпами разрастаются. Могут вытеснять местные растения и менять структуру почв, что негативно влияет на местную флору. На таких участках будет очень трудно выращивать обычные нам культуры", - отмечается в видео канала "Идея сад".

Смотрите видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома:

Эксперты добавляют, что не стоит сажать возле дома грецкий орех или каштан.

"Не всем нравится бомбардировка плодами во время дождя или сильного ветра. А если припаркуете автомобиль, то конечно могут быть неприятные последствия. Кстати, под орехом ничего не растет. И это не только из-за его густой кроны, которая не пропускает свет. Его корни развернут жизнь на десятки метров от дерева и выделяют токсин алелопатин, который наносит вред другим растениям и подавляет их рост", - указывают садоводы.

Специалисты не рекомендуют сажать возле дома тис ягодный, ведь хвоя, кора и семена этого растения являются смертельно ядовитыми.

"Это растение очень популярно из-за своих декоративных свойств, но следует быть очень осторожными. Кроме этих растений, есть еще десятки других, которые могут вызвать сезонную аллергию или другие неудобства", - резюмируют в видео.

Что известно о YouTube канале "Идея сад"

YouTube канал "Идея сад" - YouTube канал, авторы которого публикуют актуальные и полезные видео об интересных новинках из мира растений. Кроме того, авторы проводят видеообзоры саженцев различных категорий. Также, представители канала в видеоформате знакомят зрителей с ассортиментом посадочного материала и работой компании Идея Сад.

Какие деревья нельзя сажать возле дома - народные приметы

Ландшафтные дизайнеры из "Greengo landscaping" в своем Instagram выделили самые популярные народные приметы, которые касаются деревьев вблизи дома.

Почему нельзя сажать березу возле дома

Отмечается, что если по соседству с березой живет женщина, то ей грозят серьезные проблемы с женским здоровьем

"Береза на участке возле дома будет наполнять жизнь семьи грустью, трудностями и болезнями", - верили наши предки.

Почему нельзя сажать дуб возле дома

Считается, что если посадить дуб на участке - это очень плохая примета, которая предвещает смерть. Аура этого дерева воспринимает только здоровых и сильных физически людей.

Почему нельзя сажать иву возле дома

Существует поверье, кто посадит вербу, умирает в тот же год.

"Нельзя сажать вербу в честь рождения ребенка. Также есть поверье, что верба приносит смерть и горе", - указывают приметы.

Почему нельзя сажать тую возле дома

Некоторые верят, что если на участке растет туя, девушки, которые живут в доме, не выйдут замуж.

Почему нельзя сажать ель возле дома

В сборнике народных примет "Greengo landscaping" отмечается, что ель обладает способностью забирать у человека его положительную силу и энергию.

"В древние времена верили, что ель приносит женщинам несчастье: они долго не могут забеременеть и до конца жизни могут прожить одинокими", - говорится сообщении в Instagram.

Почему нельзя сажать сосну возле дома

Отмечается, что люди старались не высаживать сосны на своем участке, поскольку ее наличие было предвестником ссор, ссор и скандалов. Дерево влияло не только на настроение, но и на удачу.

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