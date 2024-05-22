Как лучше всего заморозить малину: простой способ на заметку хозяйкам

Каждая хозяйка хочет, чтобы дома была целая и красивая малина, которую осенью и зимой можно добавлять в йогурты, выпечку или же пить с ней чай. Многие задаются вопросом, как лучше всего сохранить малину на зиму, чтобы она не теряла свой вкус и свойства. Мы расскажем об интересном способе.
Автор YouTube-канала Сладкий Персик показала, как просто заморозить малину, чтобы она оставалась целой и вкусной.
Как правильно заморозить малину на зиму
Подготовка перед заморозкой малины
Нужно, чтобы малина была свежая – не слипалась и не ломалась. Целые, плотные и неперезревшие ягоды будут хорошо сохраняться.
Для заморозки понадобятся маленькие контейнеры и одноразовые стограммовые стаканчики. Их сейчас можно купить во многих супермаркетах.
Раскладываем малину и отправляем на заморозку
Сразу скажем, что мыть малину не надо. Иначе она может превратиться в кашу. Лучше всего, если малина будет с вашей грядки или купленная у проверенных продавцов.
Малину кладем в глубокую тарелку и уже из нее раскладываем по контейнерам и стаканчикам.
Трамбовать и прижимать малину не нужно. Аккуратно складываем ягодки так, чтобы они свободно лежали. После этого отправляем их на заморозку.
Через несколько часов малина заморозится. И вы лично можете убедиться, что ягодки легко достаются, не ломаются, не слипаются, и не примораживаются друг к другу.
Смотрите видео, как лучше всего заморозить малину, чтобы она оставалась вкусной и сладкой:
YouTube-канал Сладкий Персик
Сладкий Персик – канал на YouTube. Девушка по имени Юлия готовит и делится рецептами. На канал подписано более 48 тысяч человек. Просмотров – почти 50 миллионов, указано в описании.
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