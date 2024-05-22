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Француженки кладут под подушку лавровый лист: решают сразу 3 проблемы

Сергей Кущ
22 мая 2024, 20:45
593
Это старая практика, которой пользовались еще наши предки.
Зачем класть лавровый лист под подушку
Зачем класть лавровый лист под подушку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы когда-нибудь задумывались о том, что лавровые листья можно использовать не только на кухне? Оказывается, во Франции кладут их под подушку перед сном

Это старая практика, которой пользовались еще наши предки, и она доказала свою эффективность, пишет Sante+.

Зачем класть лавровый лист под подушку?

Если вам трудно засыпать, и вы хотите чувствовать себя более расслабленным и хотите успокоить свой сон, достаточно положить под подушку лавровый лист. Хотя научных исследований, доказывающих его эффективность, не существует, еще наши бабушки понимали, что аромат этого кустарника способствует расслаблению и хорошему самочувствию. А это может привести к спокойному сну.

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Кроме того, во многих древних культурах было принято сжигать несколько сухих лавровых листьев, чтобы отпугнуть злых духов и отогнать негативные энергии.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Если вы боитесь таких насекомых, как клопы, блохи, комары или даже вши, то просто положите под подушку лавровый лист, чтобы отпугнуть этих непрошеных гостей. Но давайте рассуждать здраво: если ваше постельное белье заражено этими маленькими зверьками, лавровый лист вам не поможет, и вам придется задуматься о тщательном лечении проблемы.

Какой лавровый лист класть под подушку?

В сушеном или свежем виде потенциал лаврового листа превосходит все ожидания! В свежем виде они придают блюдам восхитительный аромат. Однако, чтобы воспользоваться их духовной и лекарственной силой, их нужно использовать в сушеном виде. Это тот случай, если вы хотите положить их под подушку.

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