УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Для чего хозяйки кладут лавровые листья в горшок с растениями: секрет раскрыт

Юрий Берендий
9 февраля 2024, 11:27
Лавровый лист является естественным решением для улучшения роста и здоровья растений. Главред выяснил, почему опытные садоводы его в качестве удобрения.
Для чего хозяйки кладут лавровые листья в горшок с растениями: секрет раскрыт
Удобрение из лавровых листьев - как приготовить удобрение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Лавровый лист может быть полезным для растений как природное удобрение. Он содержит эфирные масла и другие вещества, которые могут улучшить почву и стимулировать рост растений. Лавровый лист может быть использован как часть компоста или удобрения для растений, что поможет повысить плодородие почвы и улучшить условия для здорового роста растений.

Автор YouTube канала "Дом и приусадебный участок" садовница и хозяйка Надежда рассказала о "секретном удобрении" для домашних растений от которого они будут еще лучше зеленеть и разрастаться.

Как нужно добавлять удобрение для комнатных растений

Для того, как начать подкормку и применять удобрение для комнатных растений, нужно знать простые правила.

Надежда отмечает, что нельзя вносить удобрения в почву раньше, чем через несколько месяцев после пересадки. Садовница отмечает, что также есть подкормка, а излишки удобрения могут стать причиной гибели самого цветка.

Также до того, как вносить подкормки, наше растение надо обязательно полить.

"Удобрения нужно добавлять только в открытый грунт, ведь если вы сделаете концентрацию подкормки слишком высокую, то это именно эта вода, которая будет в почве спасет ваш цветок", - отмечает автор канала.

Кроме того, она указывает на то, что слабые и больные цветы нужно удобрять чрезвычайно осторожно, применяя для этого раствор слабой концентрации.

"Нельзя удобрять растения в течение всего года. Подкормка не проводится, когда растение в состоянии покоя", - отмечает Надежда.

Почему лавровый лист полезен в качестве удобрения

Садовод Надежда рассказала об удобрении из лаврового листа, которое можно приготовить в домашних условиях.

Она добавляет, что листья из лавра имеют антисептические и антибактериальные свойства.

"Кроме того, они богаты витаминами группы Е, а это, а также содержит и калий, магний, кальций, фосфор, железо, натрий и цинк. И, наконец, лавровый лист богат на уксусную и муравьиную кислоты, которые оказывают отличное стимулирующее действие на растения. Все это делает его отличным удобрением для наших комнатных растений", - резюмирует автор канала "Дом и приусадебный участок".

Смотрите видео о том, как использовать лавровые листья в качестве удобрения:

Как приготовить удобрение из лавровых листьев

Для приготовления удобрения из лавровых листьев нужно положить 4 листа из лавра в литровую банку и залить горячей водой с температурой до 70°C. Надежда отмечает, что достаточно будет заполнить литровую банку горячей водой на 2/3 ее емкости.

"Лавровые листья должны побыть в воде не менее 3-4 часов. Через 3-4 часа нужно заполнить банку холодной водой до краев и после этого полученный раствор уже можно поливать под корень растения", - резюмирует Надежда.

Садовница также добавляет, что полученным раствором можно опрыскивать ваши домашние растения. Однако она предостерегает, что такой вид удобрения можно применять для домашних растений не чаще чем 1 раз в месяц.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
удобрения лавровый лист
Реклама

Главное за день

Залужному присвоили звание Героя Украины

Залужному присвоили звание Героя Украины

12:14 Украина
Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

12:14 Украина
Украину накроют снег и дождь, будет +17: синоптик предупредил об аномальной погоде

Украину накроют снег и дождь, будет +17: синоптик предупредил об аномальной погоде

11:05 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

12:20

7 ошибок, которые нельзя делать с электрической плитой: большинство об этом не догадывается

12:18

Порошенко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный обвиняемый в госизмене - СМИ

12:16

Россияне пошли ва-банк: эксперт оценил наступление оккупантов на 2 направлениях

12:14

Залужному присвоили звание Героя Украины

12:14

Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
12:07

Гороскоп на завтра 10 февраля: Тельцу - споры, Водолею - заветная мечта

11:31

Мусиенко объяснил, что значат слова Зеленского о стагнации на фронте

11:30

Контрнаступление весной и выход к Крыму: Мусиенко назвал ударное направление для ВСУВидео

11:27

Для чего хозяйки кладут лавровые листья в горшок с растениями: секрет раскрыт

Реклама
11:12

Пытаются отрезать и мощно давят: Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется

11:05

Украину накроют снег и дождь, будет +17: синоптик предупредил об аномальной погоде

10:57

Мирные переговоры и оккупация Крыма: основные тезисы из интервью Путина Карлсону

10:33

Крушение Ил-76: украинских пленных на борту не было - ДаниловВидео

10:32

В России "отменили" еще двух певиц

10:23

Путин провалился в Украине, но не знает границ: Боррель предупредил об угрозе

10:07

Путин изо всех сил держал трясущуюся ногу и кашлял во время интервью американскому журналистуВидео

10:01

Церковный праздник 10 февраля: что нельзя одалживать на святого Харлампия

09:50

В РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод: перед пожаром слышали взрывыВидео

09:49

Ситуация на одном из направлений изменилась: в ВСУ рассказали о важном решении РФ

09:29

"Ребята, просыпайтесь": в странах ЕС разнесли Конгресс и призвали помочь Украине

Реклама
08:53

Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие

08:41

Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым – Foreign Affairs

08:13

Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist

08:10

Карлсон приехал к Путину на кастинг для участия в большой политикемнение

07:35

Только единицы за 10 секунд угадают животное на рисунке: сложная загадка с "изюминкой"

07:30

Путин в интервью "американскому Соловьеву" назвал свою цель в войне с Украиной

06:46

Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известноВидео

06:10

Точность "современных" ракет России резко снизиласьмнение

05:50

"Кремль рисковать не может": Гельман объяснил, почему Надеждина сняли с выборовВидео

05:24

"500 тысяч мобилизованных войну не выиграют": майор ВСУ высказался о мобилизации

04:40

Когда нельзя мыть машину зимой: 3 важных правила, которые должны знать все

04:38

У ВСУ появится шанс нанести большой удар оккупантам: политтехнолог раскрыл "уловку"Видео

04:17

Боец ВСУ о Сырском и других командующих: увидим неожиданные решения на поле боя

03:43

Ошибаются многие: как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием

03:09

Вот почему на самом деле нельзя надевать красное на свадьбу: неожиданный ответ

02:35

Серая леди: Елена Зеленская появилась в детской больнице в элегантном монолуке

02:00

В Крыму оккупанты раскатали губа на виллу и отель Софии Ротару - пропагандисты

01:35

Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд

00:50

В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

08 февраля, четверг
23:25

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

Реклама
22:40

"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

22:16

Появилась первая реакция США на увольнение ЗалужногоВидео

21:59

Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

21:30

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

21:16

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:09

Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против СШАВидеоблоги

20:47

В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

20:42

Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

20:26

Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл деталиФотоВидео

20:15

У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять