Для чего хозяйки кладут лавровые листья в горшок с растениями: секрет раскрыт

Лавровый лист является естественным решением для улучшения роста и здоровья растений. Главред выяснил, почему опытные садоводы его в качестве удобрения.

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Удобрение из лавровых листьев - как приготовить удобрение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Лавровый лист может быть полезным для растений как природное удобрение. Он содержит эфирные масла и другие вещества, которые могут улучшить почву и стимулировать рост растений. Лавровый лист может быть использован как часть компоста или удобрения для растений, что поможет повысить плодородие почвы и улучшить условия для здорового роста растений.

Автор YouTube канала "Дом и приусадебный участок" садовница и хозяйка Надежда рассказала о "секретном удобрении" для домашних растений от которого они будут еще лучше зеленеть и разрастаться.

Как нужно добавлять удобрение для комнатных растений

Для того, как начать подкормку и применять удобрение для комнатных растений, нужно знать простые правила.

Надежда отмечает, что нельзя вносить удобрения в почву раньше, чем через несколько месяцев после пересадки. Садовница отмечает, что также есть подкормка, а излишки удобрения могут стать причиной гибели самого цветка.

Также до того, как вносить подкормки, наше растение надо обязательно полить.

"Удобрения нужно добавлять только в открытый грунт, ведь если вы сделаете концентрацию подкормки слишком высокую, то это именно эта вода, которая будет в почве спасет ваш цветок", - отмечает автор канала.

Кроме того, она указывает на то, что слабые и больные цветы нужно удобрять чрезвычайно осторожно, применяя для этого раствор слабой концентрации.

"Нельзя удобрять растения в течение всего года. Подкормка не проводится, когда растение в состоянии покоя", - отмечает Надежда.

Почему лавровый лист полезен в качестве удобрения

Садовод Надежда рассказала об удобрении из лаврового листа, которое можно приготовить в домашних условиях.

Она добавляет, что листья из лавра имеют антисептические и антибактериальные свойства.

"Кроме того, они богаты витаминами группы Е, а это, а также содержит и калий, магний, кальций, фосфор, железо, натрий и цинк. И, наконец, лавровый лист богат на уксусную и муравьиную кислоты, которые оказывают отличное стимулирующее действие на растения. Все это делает его отличным удобрением для наших комнатных растений", - резюмирует автор канала "Дом и приусадебный участок".

Смотрите видео о том, как использовать лавровые листья в качестве удобрения:

Как приготовить удобрение из лавровых листьев

Для приготовления удобрения из лавровых листьев нужно положить 4 листа из лавра в литровую банку и залить горячей водой с температурой до 70°C. Надежда отмечает, что достаточно будет заполнить литровую банку горячей водой на 2/3 ее емкости.

"Лавровые листья должны побыть в воде не менее 3-4 часов. Через 3-4 часа нужно заполнить банку холодной водой до краев и после этого полученный раствор уже можно поливать под корень растения", - резюмирует Надежда.

Садовница также добавляет, что полученным раствором можно опрыскивать ваши домашние растения. Однако она предостерегает, что такой вид удобрения можно применять для домашних растений не чаще чем 1 раз в месяц.

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