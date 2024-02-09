Когда нельзя мыть машину зимой: 3 важных правила, которые должны знать все

Чтобы не навредить автомобилю, важно во время ухода за ним зимой придерживаться ряда правил. Прежде всего стоит обращать внимание на то, когда нельзя мыть машину зимой, чтобы не повредить ее покрытие и другие элементы авто.
Стоит придерживаться трех следующих правил:
1. Нельзя мыть машину при температуре ниже -20
Если температура воздуха опустилась ниже -20 градусов, то не рекомендуется при таких условиях мыть автомобиль. Вода на морозе быстро замерзает. А лед, в который превратится вода, может повредить не только лакокрасочное покрытие, но и резиновые и пластиковые элементы кузова.
2. Температура воды не должна превышать +40 градусов
Это еще одно очень важное правило. Если температура воды будет превышать +40 градусов, то для автомобиля такой перепад температур с горячего до холодного будет вредным – это может повредить лакокрасочное покрытие.
3. Мыть авто не чаще, чем 2 раза в неделю
Также рекомендуется мыть авто не чаще, чем 2 раза в неделю, если температура воздуха колеблется в пределах 0 градусов. Этого будет достаточно для удаления грязи. Если же предполагаются сильные морозы, то стоит помыть авто перед ними. При этом желательно помыть авто перед поездкой, а не после – во время движения остатки воды испарятся, если же автомобиль будет стоять, то они просто превратятся в лед.
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