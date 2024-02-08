Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

Свежий свекольный сок может навредить, если употреблять его неправильно. При этом есть категории людей, которым вообще нельзя его пить.

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Почему нельзя пить свежий свекольный сок/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Овощи и корнеплоды и соки из них очень полезны для поддержания здоровья и насыщения своего организма витаминами. Среди них немалой популярностью пользуется красная свекла – в украинской кухне есть немало блюд, в состав которых она входит, в первую очередь это известное на весь мир национальное украинское блюдо борщ.

Но кроме того, чтобы добавлять красную свеклу в различные блюда, можно также употреблять ее сок. Однако вводить свекольный сок в рацион нужно с осторожностью, ведь не всем и не всегда он будет полезным.

Если вы планируете употреблять такой сок, стоит перед этим ознакомиться с основными правилами, как правильно пить свежий свекольный сок, и учитывать, не относитесь ли вы к категории людей, которым он противопоказан.

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Свекла является продуктом, который легко усваивается организмом. Часто такой продукт используют в диетическом питании. Она, в частности, добивается укрепить организм, положительно влияет на дыхательную систему, а также является полезным для людей, страдающих от гипертонии и анемии.

Но любой продукт может стать уже не полезным, а вредным при определенных условиях. Так, вареная свекла многим людям принесет много пользы, а вот сок из свеклы действует более агрессивно, поэтому и употреблять его нужно с осторожностью.

Первоначально стоит помнить, что такой сок не стоит употреблять неразбавленным – нужно его развести водой или другим соком. Также даже здоровому человеку не стоит сразу употреблять свежевыжатый сок из свеклы – лучше, чтобы он отстоялся в течение 3-4 часов. Кроме этого, не стоит употреблять его в больших количествах.

Есть ряд болезней, при которых сырой свекольный сок вообще нельзя употреблять. Среди этих болезней следующие: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, почечная недостаточность, мочекислый диатез, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, остеопороз, нефропатия, гипотония.

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