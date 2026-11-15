Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

Ограничения в электроснабжении затронут как бытовых, так и промышленных потребителей.

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Отключение света 16 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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16 ноября в некоторых областях будут действовать графики отключений света

Для потребителей предусмотрены ограничения от 1 до 3 очередей

Причиной отключений стали последствия российских атак на энергосистему

В понедельник, 16 ноября, в части областей Украины будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии. Графики будут действовать в течение всего суток. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

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Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергосистему Украины. Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - призвали в "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения / Инфографика: Главред

Что поможет ускорить восстановление энергосистемы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина отметил, что главная проблема сейчас - постоянные атаки страны-агрессора РФ на высоковольтные сети, из-за которых энергетики не могут завершить ремонтные работы.

"Сейчас большим вызовом является то, что они, по сути, блокируют ремонтные работы, постоянно подвергая атакам ключевые высоковольтные сети", - пояснил эксперт.

По словам Харченко, других инструментов для защиты ремонтных бригад, кроме противовоздушной обороны, нет. Именно от ПВО, по его мнению, зависит, как быстро улучшится ситуация со светом.

"Понятно, что остановить баллистические ракеты нечем, но дроны нужно останавливать для того, чтобы ремонтники могли выполнять свою работу", - подчеркнул специалист.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Главред писал, что 15 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовленной к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в части областей Украины круглосуточно применялись почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей.

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