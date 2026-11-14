Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

Ограничения мощности затронут и промышленность, а причиной по-прежнему являются последствия вражеских атак на энергосистему.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

15 ноября свет будут отключать круглосуточно

Бытовых потребителей будут отключать по 1–2 очереди

Для промышленности будут действовать ограничения мощности

В воскресенье, 15 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут применяться почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений - от 1 до 2 очередей для всех категорий потребителей. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в Telegram.

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Для сравнения: 12 ноября отключения света достигали от 1 до 3 очередей.

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Причиной ограничений в компании назвали последствия вражеских атак на энергосистему.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в Укрэнерго.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где узнать свой график отключений света

Перечень областей, где будут действовать ограничения, в "Укрэнерго" не уточнили. Сами графики почасовых отключений публикуют операторы системы распределения - облэнерго и ДТЭК. В компании советуют проверять актуальную информацию на официальных страницах своего оператора.

Во время отключений можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть свет, тепло, связь и интернет. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте "Пункты устойчивости".

Что поможет ускорить восстановление энергосистемы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина отметил, что главная проблема сейчас - постоянные атаки страны-агрессора РФ на высоковольтные сети, из-за которых энергетики не могут завершить ремонтные работы.

"Сейчас большим вызовом является то, что они, по сути, блокируют ремонтные работы, постоянно подвергая атакам ключевые высоковольтные сети", - пояснил эксперт.

По словам Харченко, других инструментов для защиты ремонтных бригад, кроме противовоздушной обороны, нет. Именно от ПВО, по его мнению, зависит, как быстро улучшится ситуация со светом.

"Понятно, что остановить баллистические ракеты нечем, но дроны нужно останавливать для того, чтобы ремонтники могли выполнять свою работу", - подчеркнул специалист.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, последствия вражеских атак на энергосистему уже несколько недель вынуждают энергетиков вводить ограничения. На 6 ноября в "Укрэнерго" прогнозировали отключения света до 16 часов в сутки. Тогда одновременно применялись от 2,5 до 4 очередей, а ограничения коснулись и промышленности.

В начале ноября ситуация в энергосистеме была более сложной. 5 ноября из-за последствий российских обстрелов в Киеве не работало метро, а в четырех регионах отменили графики отключений.

Масштаб ограничений тогда был значительно больше, чем сейчас. По состоянию на 5 ноября в "Укрэнерго" сообщили о графиках с одновременным применением от 2 до 4 очередей.

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