Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

Петухи начинают кукарекать задолго до рассвета. Японские исследователи выяснили, что определяет утреннее пение птиц и почему они поют по очереди.

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Почему петух кукарекает в темноте / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему петухи кукарекают ещё до рассвета

Как биологические часы управляют пением птиц

Почему петухи поют по очереди

Петухи часто начинают кукарекать задолго до рассвета, когда вокруг ещё царит темнота. Долгое время могло казаться, что их пение связано исключительно с появлением первых солнечных лучей. Однако японские исследователи выяснили: главную роль играет не свет, а внутренние биологические часы птицы. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Kertészkedj.hu, учёные из Университета Нагои Цуёси Симмура и Такаси Йошимура провели эксперименты, чтобы понять, почему петухи начинают кукарекать в определённое время и действительно ли для этого им нужен рассвет.

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Петухи чувствуют приближение рассвета даже без света

В сельской местности привыкли связывать кукареканье петуха с началом утра. В то же время некоторые птицы издают крик примерно в четыре часа, когда на улице ещё темно. Кроме того, петухи могут кукарекать днём в ответ на свет автомобильных фар, хлопанье дверей или голоса других птиц.

Чтобы проверить, что именно запускает утреннее пение, исследователи изолировали петухов от естественного освещения. В течение первых двух недель птицы находились в закрытых помещениях с режимом освещения: 12 часов света и 12 часов темноты.

Петухи начинали кукарекать примерно за два часа до искусственного рассвета. Такой график напоминал их обычное поведение во дворе.

Затем условия эксперимента изменили. В течение следующих двух недель освещение оставалось неизменным, а птицы больше не могли определить, когда наступает утро. Несмотря на это, они продолжали кукарекать примерно в одно и то же время каждые 24 часа.

Со временем время кукареканья постепенно сдвигалось. Без внешних сигналов внутренние часы птиц не могли точно синхронизироваться с суточным циклом.

Результаты эксперимента были опубликованы в 2013 году в научном журнале Current Biology. Исследователи пришли к выводу, что предрассветное кукареканье контролируется циркадным ритмом - внутренними биологическими часами петуха.

Свет и звуки могут провоцировать пение в любое время суток, однако реакция на внешние раздражители зависит от внутреннего ритма. Сильнее всего петухи реагируют на них ранним утром.

Видео о том, почему петухи кукарекают, можно посмотреть здесь:

Почему петухи кукарекают один за другим

В деревне можно услышать, как после первого петуха начинают кукарекать другие. Кажется, будто утреннее пение распространяется от одного двора к другому. Но и в этом поведении есть четкая закономерность.

В 2015 году та же исследовательская группа опубликовала результаты ещё одного эксперимента в журнале Scientific Reports. Учёные наблюдали за четырьмя петухами и заметили, что последовательность их пения зависит от иерархии в группе.

Первым всегда кукарекал петух с самым высоким статусом, за ним - второй по рангу, затем третий и четвёртый. Время начала пения лидера могло меняться каждый день, но остальные петухи каждый раз подхватывали его сигнал.

Когда исследователи убрали доминирующую птицу, его место занял второй по статусу петух. Именно он начал первым издавать звуки, а остальные продолжили придерживаться установленной последовательности.

При этом подчинённые петухи не теряли способности кукарекать. Если они слышали соответствующий звук или реагировали на свет, то могли издавать звуки так же активно, как и лидер группы.

Следовательно, в курятнике действует социальная иерархия: доминирующий петух первым заявляет о себе, а остальные реагируют на его сигнал.

Петушиный крик помогает обозначить территорию

Утреннее пение - не просто привычка, а способ коммуникации между птицами. Кукарекая, петух демонстрирует своё присутствие и маркирует территорию, давая понять другим самцам, что она уже занята.

Иерархия в курятнике влияет не только на очередность утреннего пения. Она также определяет, какая птица ест первой и кому достается место на насесте. Поэтому кукареканье можно рассматривать как одно из проявлений социальных отношений между петухами.

Петухи не учатся кукарекать - это врождённая способность

Интересно, что голос петуха по-разному передают в разных языках. На английском его пение описывают как cock-a-doodle-doo, на немецком - kikeriki, на японском - ko-ke-kok-ko, а на венгерском - kukurikú.

Однако сами птицы не усваивают эту вокализацию у взрослых особей. В отличие от певчих птиц, которые могут обучаться определенным мелодиям, кукареканье является врожденным поведением.

Именно поэтому японские исследователи рассматривают петухов как модель для изучения того, как гены влияют на звуковую коммуникацию животных.

Утреннее пение петухов - лишь часть звуковой картины рассвета. Дрозды и малиновки также начинают петь ещё до появления солнца, а вороны нередко активизируются ранним утром.

Петушиное кукареканье признали частью сельского наследия Франции

Во Франции даже разгорелся общественный спор из-за утреннего пения петухов. Между местными жителями и отдыхающими на острове Олерон разгорелся конфликт из-за шума в сельской местности.

В 2021 году французский парламент принял решение признать кукареканье петухов и запах навоза частью сельского наследия. Таким образом законодатели защитили характерные звуки и запахи сельской жизни от претензий тех, кто уезжает за город на отдых.

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