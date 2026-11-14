Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 17:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Петухи начинают кукарекать задолго до рассвета. Японские исследователи выяснили, что определяет утреннее пение птиц и почему они поют по очереди.
Почему петух кукарекает в темноте
Почему петух кукарекает в темноте / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему петухи кукарекают ещё до рассвета
  • Как биологические часы управляют пением птиц
  • Почему петухи поют по очереди

Петухи часто начинают кукарекать задолго до рассвета, когда вокруг ещё царит темнота. Долгое время могло казаться, что их пение связано исключительно с появлением первых солнечных лучей. Однако японские исследователи выяснили: главную роль играет не свет, а внутренние биологические часы птицы. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Kertészkedj.hu, учёные из Университета Нагои Цуёси Симмура и Такаси Йошимура провели эксперименты, чтобы понять, почему петухи начинают кукарекать в определённое время и действительно ли для этого им нужен рассвет.

видео дня

Петухи чувствуют приближение рассвета даже без света

В сельской местности привыкли связывать кукареканье петуха с началом утра. В то же время некоторые птицы издают крик примерно в четыре часа, когда на улице ещё темно. Кроме того, петухи могут кукарекать днём в ответ на свет автомобильных фар, хлопанье дверей или голоса других птиц.

Чтобы проверить, что именно запускает утреннее пение, исследователи изолировали петухов от естественного освещения. В течение первых двух недель птицы находились в закрытых помещениях с режимом освещения: 12 часов света и 12 часов темноты.

Петухи начинали кукарекать примерно за два часа до искусственного рассвета. Такой график напоминал их обычное поведение во дворе.

Затем условия эксперимента изменили. В течение следующих двух недель освещение оставалось неизменным, а птицы больше не могли определить, когда наступает утро. Несмотря на это, они продолжали кукарекать примерно в одно и то же время каждые 24 часа.

Со временем время кукареканья постепенно сдвигалось. Без внешних сигналов внутренние часы птиц не могли точно синхронизироваться с суточным циклом.

Результаты эксперимента были опубликованы в 2013 году в научном журнале Current Biology. Исследователи пришли к выводу, что предрассветное кукареканье контролируется циркадным ритмом - внутренними биологическими часами петуха.

Свет и звуки могут провоцировать пение в любое время суток, однако реакция на внешние раздражители зависит от внутреннего ритма. Сильнее всего петухи реагируют на них ранним утром.

Видео о том, почему петухи кукарекают, можно посмотреть здесь:

Почему петухи кукарекают один за другим

В деревне можно услышать, как после первого петуха начинают кукарекать другие. Кажется, будто утреннее пение распространяется от одного двора к другому. Но и в этом поведении есть четкая закономерность.

В 2015 году та же исследовательская группа опубликовала результаты ещё одного эксперимента в журнале Scientific Reports. Учёные наблюдали за четырьмя петухами и заметили, что последовательность их пения зависит от иерархии в группе.

Первым всегда кукарекал петух с самым высоким статусом, за ним - второй по рангу, затем третий и четвёртый. Время начала пения лидера могло меняться каждый день, но остальные петухи каждый раз подхватывали его сигнал.

Когда исследователи убрали доминирующую птицу, его место занял второй по статусу петух. Именно он начал первым издавать звуки, а остальные продолжили придерживаться установленной последовательности.

При этом подчинённые петухи не теряли способности кукарекать. Если они слышали соответствующий звук или реагировали на свет, то могли издавать звуки так же активно, как и лидер группы.

Следовательно, в курятнике действует социальная иерархия: доминирующий петух первым заявляет о себе, а остальные реагируют на его сигнал.

Петушиный крик помогает обозначить территорию

Утреннее пение - не просто привычка, а способ коммуникации между птицами. Кукарекая, петух демонстрирует своё присутствие и маркирует территорию, давая понять другим самцам, что она уже занята.

Иерархия в курятнике влияет не только на очередность утреннего пения. Она также определяет, какая птица ест первой и кому достается место на насесте. Поэтому кукареканье можно рассматривать как одно из проявлений социальных отношений между петухами.

Петухи не учатся кукарекать - это врождённая способность

Интересно, что голос петуха по-разному передают в разных языках. На английском его пение описывают как cock-a-doodle-doo, на немецком - kikeriki, на японском - ko-ke-kok-ko, а на венгерском - kukurikú.

Однако сами птицы не усваивают эту вокализацию у взрослых особей. В отличие от певчих птиц, которые могут обучаться определенным мелодиям, кукареканье является врожденным поведением.

Именно поэтому японские исследователи рассматривают петухов как модель для изучения того, как гены влияют на звуковую коммуникацию животных.

Утреннее пение петухов - лишь часть звуковой картины рассвета. Дрозды и малиновки также начинают петь ещё до появления солнца, а вороны нередко активизируются ранним утром.

Петушиное кукареканье признали частью сельского наследия Франции

Во Франции даже разгорелся общественный спор из-за утреннего пения петухов. Между местными жителями и отдыхающими на острове Олерон разгорелся конфликт из-за шума в сельской местности.

В 2021 году французский парламент принял решение признать кукареканье петухов и запах навоза частью сельского наследия. Таким образом законодатели защитили характерные звуки и запахи сельской жизни от претензий тех, кто уезжает за город на отдых.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
петух интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:36Энергетика
Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:35Война
"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причины

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Реклама
17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

Реклама
16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

Реклама
13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять