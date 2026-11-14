Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 16:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украине нужно 800 тысяч снарядов для F-16 на полгода, а самолетов в небе - в 2,5 раза больше, рассказал Зеленский.
Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский
Снаряды против реактивных "Шахедов" и 200 млн на дроны - что передаст Дания / Коллаж: Главред, фото: МО Британии, US Air Force

Главное из заявления Зеленского:

  • Дания выделит Украине пакет помощи на 645 млн евро
  • В него войдут снаряды для F-16 и около 200 млн евро на дроны
  • Украине нужно 800 тысяч снарядов для F-16 на полгода

Дания передаст Украине пакет помощи на 645 млн евро, в который, в частности, войдут 20-мм боеприпасы для истребителей F-16. Именно такие снаряды нужны пилотам, чтобы сбивать реактивные "Шахеды", которыми атакует страна-агрессор Россия. Кроме того, около 200 млн евро Дания направит на производство дронов, а отдельные средства - на совместное производство.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНИАН.

видео дня

Сам пакет на 645 млн евро Дания объявила 10 ноября после встречи Зеленского с премьер-министром Метте Фредериксен.

Тогда на сайте президента Украины уточняли, что 20 млн евро из этой суммы пойдут на энергетику Херсонщины.

Сколько снарядов для F-16 нужно Украине

Зеленский напомнил, что энергетический пакет для Херсонской области связан с годовщиной освобождения города. Также он рассказал, что с Данией обсуждают крупную поставку снарядов для F-16.

"Также есть отдельный энергетический пакет для Херсонской области. Потому что была годовщина освобождения Херсона от россиян. Я обратился с просьбой о том, что там сложная ситуация с энергетикой. Отдельно обсуждаем большой объем снарядов для F-16, который нам нужен, - 800 тысяч. Это на полгода. И во время встречи в Дании мы договорились, что они решат этот вопрос. Очень благодарен им за это", - добавил Зеленский.

В конце октября Министерство обороны Украины сообщало, что Дания уже передала 50 тысяч 20-мм снарядов для F-16. По данным ведомства, украинские пилоты используют их для перехвата реактивных ударных дронов, писал The Kyiv Independent.

Что известно о новом "Рамштайне"

По словам президента, уже началась подготовка к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет на следующей неделе. Украина просит европейских партнеров выделить часть их запасов ракет PAC-2 и PAC-3, а также истребители F-16.

"Думаю, что для укрепления нашей позиции я присоединюсь онлайн. Будут соответствующие пакеты со всем самым необходимым. Мы это обсудили во время многосторонней встречи - группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим. Очень просим и самолеты F-16. Есть ограничения по использованию, потому что самолеты не новые", - рассказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украине сейчас нужно одновременно держать в небе в два с половиной раза больше самолетов, чем используется сейчас. Проблема в том, что значительная часть парка постоянно ремонтируется.

"То есть у нас на бумаге все это есть, но они постоянно находятся на ремонте, потому что F-16 уже не молоды. Над этим вопросом нужно работать и с американцами - мы этим занимаемся", - объяснил президент.

Реактивный "Шахед" - что известно
Реактивный "Шахед" - что известно / Инфографика: Главред

Чем Украине сбивать реактивные "Шахеды"?

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отмечал, что против реактивных дронов РФ сейчас работают прежде всего зенитные ракеты и вооружение истребителей.

"Сейчас основным средством сбивания реактивных „Шахедов", а это лишь два вида, хотя их может быть пять-шесть, - ракеты зенитных ракетных комплексов и ракеты класса „воздух-воздух" для F-16, МиГ-29 и Mirage", - пояснил эксперт.

По словам аналитика, запасы таких ракет быстро истощаются, а российское производство реактивных дронов, наоборот, растет.

"И мы фактически в течение месяца дошли до критической ситуации с ракетами для наземных ЗРК и ракетами „воздух-воздух". Поэтому эти дроны прорываются в города и кошмарят их. Россияне вышли на показатель производства около 3000 таких реактивных „Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки", - подчеркнул Криволап.

Помощь Украине - новости

Как сообщал Главред, Польша решила изменить формат своей поддержки Украины. Премьер-министр Дональд Туск приостановил взносы в программу PURL, через которую европейцы оплачивают американское оружие для Украины. Он объяснил это дефицитом госбюджета и высокими расходами Польши на собственную оборону.

Ранее о трудностях с финансированием Украины говорила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, Украине уже не хватает денег на закупку и производство необходимого вооружения. Фредериксен подчеркнула, что дефицит средств уже ограничивает возможности Киева.

Тем временем Россия наращивает выпуск ударных беспилотников. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявлял, что страна-агрессор ежемесячно производит до 3 тысяч "Шахедов" и около 700 дронов "Герань-5". По его словам, этот ресурс РФ накапливает для ударов по Украине зимой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дания Владимир Зеленский военная помощь F-16 Рамштайн встреча
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:34Мир
Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:13Мир
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Последние новости

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

Реклама
13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

11:51

"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая КиевВидео

11:42

Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

11:38

РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

11:37

Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

11:36

Гороскоп на завтра, 15 ноября: Стрельцам — волнения, Рыбам — улучшение

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Реклама
10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять