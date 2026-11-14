Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Украине нужно 800 тысяч снарядов для F-16 на полгода, а самолетов в небе - в 2,5 раза больше, рассказал Зеленский.

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Снаряды против реактивных "Шахедов" и 200 млн на дроны - что передаст Дания / Коллаж: Главред, фото: МО Британии, US Air Force

Главное из заявления Зеленского:

Дания выделит Украине пакет помощи на 645 млн евро

В него войдут снаряды для F-16 и около 200 млн евро на дроны

Украине нужно 800 тысяч снарядов для F-16 на полгода

Дания передаст Украине пакет помощи на 645 млн евро, в который, в частности, войдут 20-мм боеприпасы для истребителей F-16. Именно такие снаряды нужны пилотам, чтобы сбивать реактивные "Шахеды", которыми атакует страна-агрессор Россия. Кроме того, около 200 млн евро Дания направит на производство дронов, а отдельные средства - на совместное производство.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНИАН.

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Сам пакет на 645 млн евро Дания объявила 10 ноября после встречи Зеленского с премьер-министром Метте Фредериксен.

Тогда на сайте президента Украины уточняли, что 20 млн евро из этой суммы пойдут на энергетику Херсонщины.

Сколько снарядов для F-16 нужно Украине

Зеленский напомнил, что энергетический пакет для Херсонской области связан с годовщиной освобождения города. Также он рассказал, что с Данией обсуждают крупную поставку снарядов для F-16.

"Также есть отдельный энергетический пакет для Херсонской области. Потому что была годовщина освобождения Херсона от россиян. Я обратился с просьбой о том, что там сложная ситуация с энергетикой. Отдельно обсуждаем большой объем снарядов для F-16, который нам нужен, - 800 тысяч. Это на полгода. И во время встречи в Дании мы договорились, что они решат этот вопрос. Очень благодарен им за это", - добавил Зеленский.

В конце октября Министерство обороны Украины сообщало, что Дания уже передала 50 тысяч 20-мм снарядов для F-16. По данным ведомства, украинские пилоты используют их для перехвата реактивных ударных дронов, писал The Kyiv Independent.

Что известно о новом "Рамштайне"

По словам президента, уже началась подготовка к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет на следующей неделе. Украина просит европейских партнеров выделить часть их запасов ракет PAC-2 и PAC-3, а также истребители F-16.

"Думаю, что для укрепления нашей позиции я присоединюсь онлайн. Будут соответствующие пакеты со всем самым необходимым. Мы это обсудили во время многосторонней встречи - группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим. Очень просим и самолеты F-16. Есть ограничения по использованию, потому что самолеты не новые", - рассказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украине сейчас нужно одновременно держать в небе в два с половиной раза больше самолетов, чем используется сейчас. Проблема в том, что значительная часть парка постоянно ремонтируется.

"То есть у нас на бумаге все это есть, но они постоянно находятся на ремонте, потому что F-16 уже не молоды. Над этим вопросом нужно работать и с американцами - мы этим занимаемся", - объяснил президент.

Реактивный "Шахед" - что известно / Инфографика: Главред

Чем Украине сбивать реактивные "Шахеды"?

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отмечал, что против реактивных дронов РФ сейчас работают прежде всего зенитные ракеты и вооружение истребителей.

"Сейчас основным средством сбивания реактивных „Шахедов", а это лишь два вида, хотя их может быть пять-шесть, - ракеты зенитных ракетных комплексов и ракеты класса „воздух-воздух" для F-16, МиГ-29 и Mirage", - пояснил эксперт.

По словам аналитика, запасы таких ракет быстро истощаются, а российское производство реактивных дронов, наоборот, растет.

"И мы фактически в течение месяца дошли до критической ситуации с ракетами для наземных ЗРК и ракетами „воздух-воздух". Поэтому эти дроны прорываются в города и кошмарят их. Россияне вышли на показатель производства около 3000 таких реактивных „Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки", - подчеркнул Криволап.

Помощь Украине - новости

Как сообщал Главред, Польша решила изменить формат своей поддержки Украины. Премьер-министр Дональд Туск приостановил взносы в программу PURL, через которую европейцы оплачивают американское оружие для Украины. Он объяснил это дефицитом госбюджета и высокими расходами Польши на собственную оборону.

Ранее о трудностях с финансированием Украины говорила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, Украине уже не хватает денег на закупку и производство необходимого вооружения. Фредериксен подчеркнула, что дефицит средств уже ограничивает возможности Киева.

Тем временем Россия наращивает выпуск ударных беспилотников. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявлял, что страна-агрессор ежемесячно производит до 3 тысяч "Шахедов" и около 700 дронов "Герань-5". По его словам, этот ресурс РФ накапливает для ударов по Украине зимой.

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