Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

Кратко:
- Дроны СБУ нанесли удар по нефтеперерабатывающей станции ЛВДС "Самара" в РФ
- На объекте горят несколько резервуаров с нефтью
- Генштаб подтвердил также поражение аэродрома "Липецк-2"
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ 13 ноября поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области страны-агрессора РФ. Через этот узел проходит нефть, из которой производят экспортный сорт Urals. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным ведомства, предварительно подтверждено поражение резервуаров для хранения нефти. В СБУ объяснили, почему именно эта станция важна для российской нефтяной отрасли.
"ЛВДС "Самара" - один из важнейших узлов российской нефтотранспортной системы. Сюда по магистральным трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ", - говорится в сообщении СБУ.
Почему удар по ЛВДС "Самара" наносит удар по нефтяному экспорту РФ
На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. По данным СБУ, на него приходится до 50% общего объема российского нефтяного экспорта.
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, на территории объекта вспыхнул пожар - горят несколько резервуаров с нефтью. В Генштабе отдельно подчеркнули значение этого узла.
"Эта станция - сердце российской нефтяной отрасли. А на Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта России", - отметили в Генштабе.
Что известно об ударе по аэродрому "Липецк-2"
Генеральный штаб также подтвердил результаты удара по аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области РФ, где базируется российская военная авиация. Там были поражены сразу несколько объектов инфраструктуры.
"13 ноября там были поражены ангар для хранения спецтехники по обслуживанию самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома", - говорится в сообщении Генштаба.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны, реализуя право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, системно принимают меры, чтобы заставить Россию прекратить вооружённую агрессию против Украины.
Почему Украина не прекратит удары по нефтяной отрасли РФ
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по российской нефтяной инфраструктуре преследуют долгосрочную цель.
"Украина в этом деле не остановится", - подчеркнул специалист.
Говоря о настоящей цели таких атак, эксперт обратил внимание на то, о чем публично не говорят.
"Украина нацелена сломать хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит", - пояснил Загородний.
В то же время, по его словам, последствия ударов уже ощутимы для российской экономики. Уже сейчас в России есть серьезные проблемы с топливом.
Удары по Самаре - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 2 октября взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ. В Самаре после серии взрывов загорелась станция ЛПДС. В Волгограде тогда возникло пламя в районе НПЗ и предприятия "Каустик".
Самарский регион подвергался ударам и ранее. 23 сентября Куйбышевский НПЗ в Самаре загорелся во второй раз за сутки. Генштаб подтвердил удары по заводу, а в аэропорту Самары объявили план "Ковёр".
Накануне город уже пострадал от масштабного пожара. 22 сентября Самару окутал густой черный дым из-за пожара на НПЗ. Тогда горел один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.
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