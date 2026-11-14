Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

СБУ нанесла удар по важной нефтеперекачивающей станции в Самарской области РФ.

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СБУ нанесла удар сразу по двум важным объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны СБУ нанесли удар по нефтеперерабатывающей станции ЛВДС "Самара" в РФ

На объекте горят несколько резервуаров с нефтью

Генштаб подтвердил также поражение аэродрома "Липецк-2"

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ 13 ноября поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области страны-агрессора РФ. Через этот узел проходит нефть, из которой производят экспортный сорт Urals. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, предварительно подтверждено поражение резервуаров для хранения нефти. В СБУ объяснили, почему именно эта станция важна для российской нефтяной отрасли.

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"ЛВДС "Самара" - один из важнейших узлов российской нефтотранспортной системы. Сюда по магистральным трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Почему удар по ЛВДС "Самара" наносит удар по нефтяному экспорту РФ

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. По данным СБУ, на него приходится до 50% общего объема российского нефтяного экспорта.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, на территории объекта вспыхнул пожар - горят несколько резервуаров с нефтью. В Генштабе отдельно подчеркнули значение этого узла.

"Эта станция - сердце российской нефтяной отрасли. А на Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта России", - отметили в Генштабе.

Что известно об ударе по аэродрому "Липецк-2"

Генеральный штаб также подтвердил результаты удара по аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области РФ, где базируется российская военная авиация. Там были поражены сразу несколько объектов инфраструктуры.

"13 ноября там были поражены ангар для хранения спецтехники по обслуживанию самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома", - говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны, реализуя право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, системно принимают меры, чтобы заставить Россию прекратить вооружённую агрессию против Украины.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Почему Украина не прекратит удары по нефтяной отрасли РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по российской нефтяной инфраструктуре преследуют долгосрочную цель.

"Украина в этом деле не остановится", - подчеркнул специалист.

Говоря о настоящей цели таких атак, эксперт обратил внимание на то, о чем публично не говорят.

"Украина нацелена сломать хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит", - пояснил Загородний.

В то же время, по его словам, последствия ударов уже ощутимы для российской экономики. Уже сейчас в России есть серьезные проблемы с топливом.

Удары по Самаре - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 2 октября взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ. В Самаре после серии взрывов загорелась станция ЛПДС. В Волгограде тогда возникло пламя в районе НПЗ и предприятия "Каустик".

Самарский регион подвергался ударам и ранее. 23 сентября Куйбышевский НПЗ в Самаре загорелся во второй раз за сутки. Генштаб подтвердил удары по заводу, а в аэропорту Самары объявили план "Ковёр".

Накануне город уже пострадал от масштабного пожара. 22 сентября Самару окутал густой черный дым из-за пожара на НПЗ. Тогда горел один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

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