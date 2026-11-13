Мощные удары по врагу: ВСУ переломили ситуацию и захватили разведчиков РФ

С января подтверждено более 320 тысяч поражений российских военных. При этом почти 13% общего показателя зафиксировано только за октябрь.

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Раскрыты новые детали ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 53 ОМБр

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Потери российских войск продолжают расти

Украинские силы меняют ситуацию на подступах к Славянску и Краматорску

Спецназ ВСУ захватил российских разведчиков и получил важные материалы

В октябре украинские военные зафиксировали более 41 тысячи поражений личного состава российской армии. Такой результат стал максимальным за весь период работы программы "єБали".

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, около 24 тысяч российских военнослужащих были ликвидированы. Все эпизоды подтверждены видеозаписями в боевой системе DELTA и прошли проверку кластера оборонных инноваций Brave1.

видео дня

Потери российских войск продолжают расти

С января подтверждено более 320 тысяч поражений российских военных. При этом почти 13% общего показателя зафиксировано только за октябрь.

По сравнению с сентябрём результативность беспилотных подразделений увеличилась на 26%, или 8 637 поражений. Октябрьский показатель оказался выше предыдущего максимума, зарегистрированного в марте (35 тысяч), и в 1,6 раза превысил результат аналогичного месяца прошлого года.

Наиболее заметная динамика отмечена на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях.

Кроме того, в октябре украинские подразделения установили рекорд по эвакуации раненых и других военнослужащих с использованием наземных роботизированных комплексов (НРК). Проверку прошли 598 таких операций - на 105 больше, чем месяцем ранее.

Среди других подтверждённых результатов - уничтожение двух российских вертолётов (Ми-8 и Ми-28), а также самолёта Ан-124-100.

В Минобороны подчёркивают, что проверка результатов боевой работы даёт возможность определять типы поражённых целей, географию операций и эффективность применяемых средств. Эти сведения помогают командованию выявлять проблемные участки, перераспределять беспилотники и экипажи, а также корректировать приоритеты. Таким образом, собранная статистика используется для планирования дальнейших операций и более рационального применения ресурсов.

/ Инфографика: Главред

Украинские силы меняют ситуацию на подступах к Славянску и Краматорску

Французский военный аналитик Клеман Молен представил обновлённый обзор боевой обстановки и карту действий сторон. На ней жёлтым цветом обозначены украинские наступательные действия и контратаки, красным - попытки российских подразделений продвинуться к Славянску и Краматорску.

По оценке аналитика, украинские подразделения постепенно возвращают инициативу на восточных подступах к этим городам.

После нескольких месяцев российского давления на Славянском направлении ВСУ удалось укрепить оборону. Этому способствовали переброска дополнительных сил и переход руководства обороной города к генералу Билецкому.

Российские группы продолжают попытки проникновения, однако в последнее время сообщений об их появлении, например, в Николаевке не поступало. Это может свидетельствовать об усилении контроля украинских сил над подходами к населённому пункту.

В то же время, согласно информации обеих сторон, российские войска заняли значительную часть Рай-Александровки. Украинские подразделения продолжают выявлять и ликвидировать группы противника, а также проводят локальные контратаки. В частности, активность сохраняется вдоль Северского Донца в районе Кривой Луки и соседних населённых пунктов.

/ @clement_molin

Общая обстановка на Славянском направлении за последние месяцы стала стабильнее. Однако восточнее Краматорска сохраняется серьёзное давление со стороны российских FPV-дронов, артиллерии и управляемых авиабомб. Несмотря на относительную стабилизацию линии фронта, говорить о существенном оттеснении российских войск пока преждевременно.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на продвижении в направлении Николаевки, Васютинского района, Никаноровки и Ореховатки. Именно на этом участке украинские силы удерживают оборонительные позиции.

Особенно напряжённые столкновения продолжаются в районе Рай-Александровки, Малиновки и близлежащих населённых пунктов. Здесь разворачивается борьба за сохранение целостности украинской оборонительной линии.

/ Инфографика: Главред

Спецназ ВСУ захватил российских разведчиков и получил важные материалы

Операторы Сил специальных операций Украины провели успешную операцию против российской позиции, в результате которой взяли в плен двух военнослужащих разведывательного подразделения противника.

Видеозапись операции опубликовал 6-й полк ССО "Рейнджерс".

Помимо пленных, украинские бойцы получили документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность.

Во время допроса задержанные раскрыли механизм распространения российскими подразделениями ложных сообщений о якобы захваченных украинских территориях.

По их словам, для создания подобных материалов военнослужащих с российскими флагами отправляют в заранее выбранные места. Там они демонстрируют символику, после чего снятые с беспилотников кадры используют как мнимое подтверждение установления контроля над позициями или населёнными пунктами.

/ Скриншот

Российские штурмовые группы пытаются прорвать украинскую оборону

Российские военнослужащие продолжают искать способы проникновения в зону ответственности украинских десантников, в том числе используя для передвижения самокаты. Однако такие попытки пресекают операторы ударных беспилотников.

Об этом сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

По информации подразделения, российские группы регулярно пытаются пройти через так называемую килл-зону, но попадают в поле зрения украинских экипажей БПЛА, которые обнаруживают и поражают цели.

Украинские военные отмечают, что противник не может рассчитывать на безопасное передвижение ни по лесополосам, ни через застройку. Не помогают ему и попытки использовать двухколёсный транспорт или автомобили.

"Каждый вражеский штурм – это билет в один конец для врага. Врагу не укрыться ни в посадках, ни в домах. Если дрон видит цель – разговор будет коротким, взрывным. Часто россияне пытаются преодолевать килзону на самокатах, однако и здесь наши дроны более шустрые. А вот приезжающие автомобилями сразу получают фугасный штраф за неправильную парковку", - написали защитники.

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