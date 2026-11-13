Есть ли угроза дефицита подсолнечного масла: важное заявление МинАПК

По данным Минагрополитики, внутренний рынок потребляет менее 10%, что производит промышленность.

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Украинцам рассказали, возможен ли дефицит масла / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Важное:

Ситуация на рынке сложная, однако дефицита не предвидится

Имеющихся мощностей хватает, чтобы за сезон переработать весь собранный урожай

Дефицит подсолнечного масла Украине не грозит, несмотря на остановку части масложирового производства на фоне российских ударов, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона остатков продукции, произведённой уже на сегодняшний день, и той, что продолжает производиться, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок.

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По словам главы Минагрополитики, внутренний рынок потребляет менее 10%, а точнее, добавил он, "5-7% от того, что производится".

Вместе с тем чиновник добавил, что сейчас продолжится работа по защите и оценке возможности восстановления.

"Ситуация, конечно, сложная, это большой вызов, но оснований, скажем, паники или дефицита непосредственно на сегодняшний момент нет. Всё делается для того, чтобы этого избежать", - резюмировал Высоцкий.

Что говорят производители

Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год - менее 10% производимого отечественными предприятиями, поэтому беспокоиться об обеспечении внутреннего рынка этим продуктом не стоит, говорится в заявлении ассоциации "Укролияпром" по поводу текущей ситуации в отрасли.

Как отметили производители, масложировая отрасль Украины работает в условиях усиленных логистических вызовов и безопасности.

"Из-за российских ударов по предприятиям пищевой промышленности и энергетике часть маслоэкстракционных заводов временно прекратила работу. Это вынужденная пауза на период восстановления и волн атак, продиктованная протоколами безопасности для защиты работников и оборудования. После стабилизации ситуации предприятия вернуться в привычный режим", - подчеркнули они.

В документе уточняется, что оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет, ведь потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год - это менее 10% от объемов, производимых отечественными предприятиями. Имеющихся в стране мощностей хватает, чтобы в течение сезона переработать весь собранный урожай подсолнечника, сои и рапса.

Ситуация с пошлинами на масличные культуры

В то же время, они указывают на попытки отдельных лоббистов использовать временную паузу в работе заводов как аргумент для отмены экспортных пошлин на масличные культуры - как на сою и рапс, так и на подсолнечник.

"Считаем такие предложения вредными для экономики. Сама вывозная пошлина на семена подсолнечника в свое время позволила создать в Украине мощную перерабатывающую индустрию и вывела страну в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла. Отмена этой пошлины будет означать прямую загрузку перерабатывающих заводов в соседних странах ЕС и Турции за счет украинского сырья", - предостерегают в Укролиапроме.

В ассоциации утверждают, что отмена пошлин на какую-либо масличную культуру не увеличит пропускную способность границ и портов, однако после возобновления работы оставить украинские предприятия без сыра, а бюджет - без налогов и валютной выручки.

"Временные трудности мы пройдем, заводи вернуться к работе. Главное сегодня – не принимать решения, которые перечеркивать годы развития нашей переработки и превращать Украину обратно, в поставщика сырья", - добавили в "Укролияпроме".

Есть ли угроза дефицита продовольствия

Удары России по украинским складам, логистическим узлам и распределительным центрам уже отражаются на работе торговых сетей. В отдельных регионах возникают перебои с поставками некоторых товаров, полки магазинов пустеют, а среди покупателей растёт ажиотаж и образуются длинные очереди.

Ситуация на рынке продовольствия - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным Института аграрной экономики, в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

Напомним, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало говорила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

Как сообщалось, в Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению.

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