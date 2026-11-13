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Есть ли угроза дефицита подсолнечного масла: важное заявление МинАПК

Алексей Тесля
13 ноября 2026, 20:05
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По данным Минагрополитики, внутренний рынок потребляет менее 10%, что производит промышленность.
масло
Украинцам рассказали, возможен ли дефицит масла / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Важное:

  • Ситуация на рынке сложная, однако дефицита не предвидится
  • Имеющихся мощностей хватает, чтобы за сезон переработать весь собранный урожай

Дефицит подсолнечного масла Украине не грозит, несмотря на остановку части масложирового производства на фоне российских ударов, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона остатков продукции, произведённой уже на сегодняшний день, и той, что продолжает производиться, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок.

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По словам главы Минагрополитики, внутренний рынок потребляет менее 10%, а точнее, добавил он, "5-7% от того, что производится".

Вместе с тем чиновник добавил, что сейчас продолжится работа по защите и оценке возможности восстановления.

"Ситуация, конечно, сложная, это большой вызов, но оснований, скажем, паники или дефицита непосредственно на сегодняшний момент нет. Всё делается для того, чтобы этого избежать", - резюмировал Высоцкий.

Что говорят производители

Потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год - менее 10% производимого отечественными предприятиями, поэтому беспокоиться об обеспечении внутреннего рынка этим продуктом не стоит, говорится в заявлении ассоциации "Укролияпром" по поводу текущей ситуации в отрасли.

Как отметили производители, масложировая отрасль Украины работает в условиях усиленных логистических вызовов и безопасности.

"Из-за российских ударов по предприятиям пищевой промышленности и энергетике часть маслоэкстракционных заводов временно прекратила работу. Это вынужденная пауза на период восстановления и волн атак, продиктованная протоколами безопасности для защиты работников и оборудования. После стабилизации ситуации предприятия вернуться в привычный режим", - подчеркнули они.

В документе уточняется, что оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет, ведь потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 400-500 тыс. тонн в год - это менее 10% от объемов, производимых отечественными предприятиями. Имеющихся в стране мощностей хватает, чтобы в течение сезона переработать весь собранный урожай подсолнечника, сои и рапса.

Ситуация с пошлинами на масличные культуры

В то же время, они указывают на попытки отдельных лоббистов использовать временную паузу в работе заводов как аргумент для отмены экспортных пошлин на масличные культуры - как на сою и рапс, так и на подсолнечник.

"Считаем такие предложения вредными для экономики. Сама вывозная пошлина на семена подсолнечника в свое время позволила создать в Украине мощную перерабатывающую индустрию и вывела страну в мировые лидеры по экспорту подсолнечного масла. Отмена этой пошлины будет означать прямую загрузку перерабатывающих заводов в соседних странах ЕС и Турции за счет украинского сырья", - предостерегают в Укролиапроме.

В ассоциации утверждают, что отмена пошлин на какую-либо масличную культуру не увеличит пропускную способность границ и портов, однако после возобновления работы оставить украинские предприятия без сыра, а бюджет - без налогов и валютной выручки.

"Временные трудности мы пройдем, заводи вернуться к работе. Главное сегодня – не принимать решения, которые перечеркивать годы развития нашей переработки и превращать Украину обратно, в поставщика сырья", - добавили в "Укролияпроме".

Есть ли угроза дефицита продовольствия

Удары России по украинским складам, логистическим узлам и распределительным центрам уже отражаются на работе торговых сетей. В отдельных регионах возникают перебои с поставками некоторых товаров, полки магазинов пустеют, а среди покупателей растёт ажиотаж и образуются длинные очереди.

Ситуация на рынке продовольствия - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным Института аграрной экономики, в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

Напомним, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало говорила, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

Как сообщалось, в Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению.

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