Бензин по 80 гривен и дешевле: когда на АЗС могут появиться новые цены

Снижение цен уже коснулось АЗС, однако прогноз на ноябрь зависит от ситуации на Ближнем Востоке и на лондонской бирже.

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Когда бензин в Украине подешевеет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Оптовая цена на бензин за сутки упала на 10 грн/л - до 74,70 грн/л

Средняя цена на АЗС - 88 грн/л, через 2–3 недели может составить 80

Дизельное топливо в ноябре также может подешеветь

В Украине начали падать цены на бензин, и такая тенденция может сохраняться в течение ближайших недель. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Цены на бензин начали падать. Точнее - обвалились. Вчера оптовая цена упала на 10 грн/л - до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65–66 грн/л. Волна уже перекинулась на АЗС - сегодня национальные сети снизили цены на одну гривню, региональные начали вчера-позавчера. Сегодня средняя цена составляет 88 грн/л, и если текущие закупочные цены удержатся, в течение 2-3 недель мы увидим 80, а затем и ниже", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, ситуация с ценами на дизельное топливо тоже улучшается, хотя и не столь радикально.

Куюн добавил, что не исключено, что уже в ноябре дизельное топливо снова будут продавать по цене менее 100 гривен за литр.

"Многое будет зависеть не только от внешнего рынка. В октябре ощущался дефицит, из-за чего импорт топливовозами - самым дорогим видом транспорта - увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый высокий показатель с осени 2023 года, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения. В первой половине октября оптовые цены были выше розничных", - подчеркнул эксперт.

Однако он отметил, что прогнозировать цены на ноябрь довольно сложно.

"С одной стороны, металлурги и аграрии находятся в тяжелом положении, с другой - генераторный спрос и формирование запасов. Ну, и смотрим на Ближний Восток и табло в Лондоне. Все шло неплохо, но сегодня снова небольшой рост цен на дизельное топливо", - подытожил Куюн.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит бензина и дизеля

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук говорил, что Украине сейчас грозит не масштабная нехватка топлива, а серьезные логистические сбои и проблемы с ценообразованием: бензин и дизель в Европе есть, однако доставить их в Украину становится всё сложнее.

По его словам, ситуацию осложняют напряженность вокруг Ормузского пролива, мобилизация водителей бензовозов и российские удары по нефтебазам.

"Масштабного дефицита я пока не вижу. Дело не в том, что топлива нет. Его просто стало значительно сложнее перевозить из одной страны в другую", - отметил эксперт.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, отключения электроэнергии зимой могут увеличить потребление бензина и дизельного топлива в Украине из-за активного использования генераторов. Однако этот фактор вряд ли станет определяющим для топливного рынка, поскольку объемы потребления топлива генераторами значительно уступают автомобильным перевозкам.

Также известно, что с 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо, которое неизбежно скажется на ценах на АЗС. Налоговая нагрузка в итоге ляжет на водителей, а рассчитывать на ослабление фискального давления в ближайшее время не стоит.

Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин заявил, что по базовому сценарию к концу года средняя цена на А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л.

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