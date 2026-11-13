Украина требует объяснений из-за новых ограничений Starshield: срываются военные миссии

Проблемы фиксируются уже третьи сутки, а двухпартийная группа Конгресса США требует от администрации Трампа и SpaceX полного отчета.

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Starshield снова под ограничениями в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

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Украина требует от SpaceX и Пентагона объяснить сбои в работе Starshield

Связь пропадает, когда дрон разгоняется до 160 км/ч

В SpaceX отрицают какие-либо изменения в работе системы

Украина обратилась к Пентагону и SpaceX с требованием объяснить новые ограничения в работе военной спутниковой системы Starshield. Из-за них украинские военные фактически лишились возможности перехватывать российские ударные беспилотники с помощью этой связи, сообщает Axios.

Перебои нарастали с каждым днём с того момента, как их впервые заметили на фронте. Украинский чиновник рассказал изданию, как менялась ситуация в течение трёх суток.

"В первый день они составляли 10%, во второй - 50%, а сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий", - рассказал чиновник.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник уточнил техническую сторону проблемы: по его словам, связь обрывается, как только дрон разгоняется примерно до 160 км/ч. Кто и по каким причинам принял такое решение, Киев до сих пор не знает.

"На данный момент мы не получили никаких объяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона", - подчеркнул дипломат.

SpaceX отрицает, Конгресс требует отчета

В компании Илона Маска версию украинской стороны полностью отвергают.

"Это неправда. Никаких изменений не было", - заявили в SpaceX в ответ на запрос Axios.

Реакция поступила и с Капитолийского холма. Двухпартийная группа Конгресса по вопросам Украины выразила глубокую озабоченность сообщениями о замедлении работы Starshield и требует от администрации президента Дональда Трампа и SpaceX исчерпывающего отчета о ситуации.

Второй сбой за месяц

По данным Axios, Украина уже во второй раз за короткий срок сталкивается с проблемами в работе системы. Предыдущий инцидент произошел в середине октября: в ночь на 14 октября украинские военные столкнулись с ограничением работы военной версии спутниковой связи Starlink - Starshield.

Starshield / Инфографика: Главред

Может ли Украина заменить Starlink другими системами

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду обратил внимание, что зависимость от американской системы пока не удается быстро компенсировать даже европейским партнерам.

"Показательна и ситуация со Starlink. Оказалось, что быстро заменить эту систему без американцев европейцы пока не могут", - отметил эксперт.

Последствия ограничений для армии еще в октябре оценивал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") в комментарии LIGA.net. По его словам, ограничение скорости ударило не только по перехвату дронов, но и по авиации.

"Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолеты", - пояснил специалист.

Бескрестнов также признал, что болезненно воспринимает зависимость обороны от решений партнеров.

"Мне очень трудно осознавать, что один внезапный шаг партнеров разрушает значительную часть нашей обороны", - добавил он.

Ограничения Starlink в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Напомним, что предыдущее ограничение для терминалов Starshield в Украине ввели в ночь на 14 октября. Впоследствии The Wall Street Journal рассказал, кто на самом деле приказал замедлить работу Starlink в Украине. В зависимости от устройства и подразделения связь тогда пропадала на скоростях от 72 до 161 км/ч.

Расследовать ситуацию в США не спешат. Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать ограничения работы Starlink и Starshield в Украине.

Позиция владельца SpaceX Илона Маска в отношении Украины тоже вызывает вопросы. Он распространил в X пост, в котором решение предоставить Украине Starlink назвали ошибкой. Сам репост миллиардер не комментировал.

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