Орхидея начала увядать: простое аптечное средство поможет спасти растение

Даже ослабленная орхидея может восстановиться, если вовремя обнаружить проблему с корневой системой.

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Как спасти орхидею дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему орхидея начинает увядать

Можно ли использовать перекись водорода для восстановления орхидеи

Как правильно обрезать поврежденные корни

Орхидея может начать увядать даже при регулярном уходе. Листья теряют упругость, цветы опадают, а новые бутоны не появляются. Одной из самых распространенных причин такого состояния является загнивание корней из-за чрезмерного полива.

Главред расскажет, как помочь орхидее восстановиться и снова зацвести.

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Как спасти орхидею от загнивания

Как пишет Deccoria, из-за постоянной влажности корни орхидеи начинают портиться и теряют способность впитывать воду. Чтобы проверить их состояние, нужно достать растение из горшка и очистить от старого субстрата.

Здоровые корни должны быть твёрдыми и упругими, серебристо-серыми или зеленоватыми. Загнившие обычно становятся коричневыми, мягкими и скользкими. Все поврежденные части нужно срезать продезинфицированными ножницами до здоровой ткани. Твердые воздушные корни удалять не нужно.

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Как использовать перекись водорода

Рекомендуем приготовить раствор из одного литра воды и одной чайной ложки 3% перекиси водорода. Растение нужно замочить в смеси на 30 минут.

Однако перекись обладает окислительными свойствами и при определенных условиях может повреждать живые ткани. Поэтому такое замачивание не стоит считать проверенным способом лечения орхидеи. Гораздо важнее удалить гнилые корни и обеспечить растению надлежащие условия для восстановления.

Когда и как пересаживать орхидею

После обрезки поврежденных корней орхидею пересаживают в свежий субстрат на основе сосновой коры. Горшок должен быть прозрачным, с дренажными отверстиями, чтобы можно было контролировать состояние корней и не допускать застоя воды.

Поставьте растение в светлое место без прямых солнечных лучей. Поливайте после достаточного просыхания субстрата, ориентируясь также на цвет корней: серебристо-серый оттенок обычно свидетельствует о том, что орхидее нужна вода. Не допускайте ее скопления в центре розетки листьев.

Восстановление зависит от количества здоровых корней, которые удалось сохранить. Если точка роста не повреждена, а растение получает надлежащий уход, оно может постепенно нарастить новые корни и со временем снова зацвести.

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