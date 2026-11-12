Из-за ударов РФ крупнейший производитель масла в Украине остановил все заводы

Российские атаки привели к вынужденной остановке производственных мощностей одного из крупнейших агрохолдингов страны.

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Крупнейший производитель масла в Украине полностью остановил работу своих заводов / Коллаж: Главред, фото: kernel.ua

Что известно:

"Кернел" остановил работу всех маслоэкстракционных заводов после атак РФ

Российские дроны повредили здания, оборудование и резервуары предприятий

"Кернел" продолжает отгружать продукцию и выполнять обязательства

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности. Об этом сообщила пресс-служба компании 12 ноября.

"В течение последних суток российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы "Кернел". В результате попаданий были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары", - говорится в сообщении. видео дня

В компании пояснили, что маслоэкстракционное производство работает по непрерывному технологическому циклу и представляет повышенную пожарную опасность. Поэтому попадание в оборудование во время работы могло привести к масштабному пожару и создать угрозу жизни работников.

Учитывая эти риски, компания решила приостановить работу всех маслоэкстракционных заводов. На предприятиях провели необходимые процедуры безопасной остановки, всех работников эвакуировали. Кроме того, агрохолдинг временно приостановил закупку семян.

В то же время компания продолжает выполнять действующие обязательства перед украинскими аграриями и партнерами. Отгрузка продукции со складских запасов продолжается в обычном режиме.

Напомним, "Кернел" является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине. Среди торговых марок компании - "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какова новая тактика российских ударов

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что российские войска меняют подходы к применению ударных беспилотников, что создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

По его словам, по военным каналам распространилась информация о якобы установке на российских беспилотниках дополнительных электрических двигателей. Однако эта версия не соответствует действительности.

"В группах ВСУ в "Сигнале" распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть - это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", - сообщил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 12 ноября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

В ночь на 12 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

Напомним, днем 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. На момент атаки там находилось много людей. Есть погибшие и много раненых.

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