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Зеленский, Уиткофф и Кушнер сели за стол переговоров: первые детали встречи в Дублине

Инна Ковенько
12 ноября 2026, 23:53
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Американские специальные посланники прибыли в Ирландию после завершения переговоров с российским диктатором Путиным.
Зеленский начал переговоры с Виткоффом и Кушнером в Дублине
Зеленский начал переговоры с Виткоффом и Кушнером в Дублине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером в Дублине
  • Переговоры состоялись после встречи представителей Трампа с Путиным
  • К украинской делегации также присоединился Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября встретился со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в ирландском Дублине.

Переговоры состоялись после встречи американских представителей с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает Sky News.

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Переговоры начались около 23:00 по киевскому времени и длились менее часа.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Переговоры проходили на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, к западу от Дублина. К украинской делегации также присоединился секретарь СНБО Рустем Умеров. Представители европейских стран к встрече не присоединились.

Перед встречей Виткофф и Кушнер заявляли, что планируют проинформировать Зеленского о результатах беседы с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Смотрите видео начала встречи Зеленского, Виткоффа и Кушнера:

По информации Sky News, по завершении переговоров Зеленский и американские специальные посланники выступили перед журналистами в Дублине.

Основные заявления Зеленского по итогам переговоров

После встречи со специальными посланниками Дональда Трампа Владимир Зеленский подтвердил подготовку следующего раунда трехсторонних переговоров после встреч в Абу-Даби. По его словам, среди главных результатов переговоров - предстоящий масштабный обмен военнопленными. По его словам, речь идет о крупнейшем обмене за всё время полномасштабной войны.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, Европа примет участие в следующем раунде переговоров.

"Самый важный результат - возвращение пленных, это будет крупнейший обмен. Второй - большой успех американской стороны в отношении европейцев: в следующий раз европейцы будут за столом переговоров", - сказал президент

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 12 ноября провели переговоры с диктатором Владимиром Путиным в Москве и по их итогам объявили о новом раунде трехсторонних переговоров. Виткофф оптимистично оценил беседу в российской столице.

Главред ранее писал, что во время встречи с Виткоффом и Кушнером Путин высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает лишь один вариант разграничения. По его словам, для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырёх сторон.

Как РФ использовала переговоры в Абу-Даби

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия претендует на территории Украины далеко за пределами Донбасса и не отказывается от максималистских требований.

В частности, на переговорах в Абу-Даби представители страны-агрессора пытались навязать американской и украинской делегациям вымышленную картину фронта, чтобы выбить из Киева новые территориальные уступки.

Аналитики считают, что Москва и в дальнейшем будет делать ложные заявления о продвижении по всей линии фронта, чтобы заложить свою вымышленную карту в основу будущих переговоров по территориям.

"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.

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мирные переговоры Переговоры с Уиткоффом и Кушнером
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