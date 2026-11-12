Аппетиты Путина шире Донбасса: в ISW объяснили, как РФ использовала переговоры

Аналитики полагают, что Кремль хочет взять вымышленную линию фронта за основу будущих договоренностей по территориям.

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Путин не отказался от максимальных целей / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Главное из заявления ISW:

Кремль претендует на земли за пределами пяти аннексированных регионов

Россия отвергает обмен территориями и расширяет "зону безопасности"

На переговорах РФ выдумывала успехи на фронте

Россия претендует на территории Украины далеко за пределами Донбасса и не отказывается от максималистских требований. На переговорах в Абу-Даби представители страны-агрессора пытались навязать американской и украинской делегациям вымышленную картину фронта, чтобы выбить из Киева новые территориальные уступки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Москва и в дальнейшем будет делать ложные заявления о продвижении по всей линии фронта, чтобы заложить свою вымышленную карту в основу будущих переговоров по территориям.

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Какие территории требует Россия после переговоров в Абу-Даби

11 ноября помощник главы Кремля и глава российской делегации в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Россия "так или иначе" заберет каждую пядь земли, которую считает своей. По его словам, Москва не согласится ни на какой обмен территориями с Украиной и будет расширять так называемую "зону безопасности".

В ISW предполагают, что речь идет о северных районах Сумской и Харьковской областей, которые Кремль представляет как "буферную зону". Аналитики также обратили внимание, что эта риторика отражает заявление Путина от июня 2025 года.

"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.

Такую линию поддержал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва будет придерживаться курса на выполнение требований, которые Путин озвучил в июне 2024 года: вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, так называемые "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

По данным ISW, Силы обороны до сих пор удерживают 0,38% Луганской области, 20,12% Донецкой области, 24,42% Запорожской и 30,11% Херсонской областей.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Пойдет ли Кремль на компромисс по территориям

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Москва не откажется от силового сценария.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: раз не удалось достичь желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой", - подчеркнул эксперт.

Эксперт не ожидает, что Кремль в ближайшее время смягчит свою позицию за столом переговоров.

"Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма по поводу того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет", - пояснил Золотарев.

Старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Hudson Institute, бывший американский дипломат Мэтью Бойс в комментарии Al Jazeera описал переговорную тактику главы Кремля.

"Манера Путина вести переговоры в целом такова: требовать максимум, эскалировать ситуацию и ждать, пока другие пойдут на компромисс", - отметил он.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. Впоследствии стало известно, что Украина отвергла новый план США по Донбассу. По данным The Telegraph, представители Трампа предлагали передать Москве контроль над линией фронта на Донбассе без передачи городов, удерживаемых ВСУ.

Делегация РФ также отказалась обсуждать энергетическое и морское перемирие. Зеленский назвал следующий шаг после встречи в ОАЭ. По его словам, стороны обсуждали обмен пленными в формате 1000 на 1000, а возможно, и 1200.

Вопрос вывода украинских войск из Донбасса остается одним из ключевых в переговорах. Глава Офиса президента Кирилл Буданов уклонился от ответа на вопрос, по-прежнему ли РФ требует выхода ВСУ из региона. Зеленский ранее назвал такой сценарий невозможным.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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