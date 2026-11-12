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Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку

Анна Ярославская
12 ноября 2026, 09:35
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Тело девушки обнаружили в воде возле улицы в Воркуме, где её видели в последний раз, а полиция пока не обнаружила признаков преступления.
Нидерланды, полиция
В Нидерландах нашли мертвой молодую украинку / ​ Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Кратко:

  • 16-летнюю девушку искали в Воркуме с вечера 9 ноября
  • Тело нашли в воде возле места, где её видели в последний раз
  • Полиция пока не видит признаков уголовного преступления

В Нидерландах в городе Воркум (провинция Фрисландия) в среду, 11 ноября, нашли мертвой 16-летнюю Алину, которую разыскивали с вечера понедельника. Тело девушки обнаружили в воде возле улицы Doltewâl - именно там, где её видели в последний раз.

Гибель девушки подтвердил представитель полиции. Об этом сообщило нидерландское издание Hart van Nederland.

видео дня

Поиски длились два дня. Во вторник территорию обследовали с полицейского вертолета, а в среду утром к операции привлекли многочисленные экстренные службы и подводный дрон.

Пользователи соцсетей, которые распространяли объявления о розыске, называли её украинкой Алиной Алексеевой.

Что известно об исчезновении украинки

В последний раз девушку видели в понедельник, 9 ноября, около 21:00 на улице Doltewâl. Как пишет региональное издание 112Fryslân, связь с её телефоном внезапно прервалась, и с тех пор устройство оставалось выключённым.

Фамилию и украинское гражданство девушки назвал автор поста в социальной сети Threads, который призвал распространить информацию об исчезновении. По его словам, Алина вечером вышла в магазин и не вернулась домой.

"В Нидерландах пропала 15-летняя украинка Алина Алексеева. Вышла вечером в магазин в Воркуме 9 ноября около 21:00 и не вернулась. Телефон выключен, масштабные поиски пока безрезультатны", - говорилось в посте.

Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку
Сообщение об исчезновении Алины в Threads / скриншот

Полиция Нидерландов опубликовала ориентировку на девушку. Алина худощавого телосложения, ростом от 1,60 до 1,65 метра, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Вероятно, на ней были темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.

В розыскной карточке возраст девушки указан как 15 лет. Нидерландские СМИ после находки пишут о 16-летней.

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Что говорят в полиции

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки. В то же время в полиции отмечают, что пока не видят признаков уголовного преступления.

Эту формулировку приводит Hart van Nederland.

"Пока нет никаких признаков, указывающих на преступление", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - В Воркуме в воде нашли тело пропавшей 16-летней девушки:

Сколько детей пропадает в Нидерландах каждый год?

По данным полиции Нидерландов, ежегодно она получает около 16 тысяч заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Большинство из них возвращаются или находят в короткие сроки.

Всего в стране ежегодно пропадают около 40 тысяч человек. Примерно 70% случаев разрешаются в течение 24 часов: человек возвращается сам или его находят.

Если же есть основания полагать, что ребенок в опасности, полиция задействует все доступные средства.

"Если есть признаки того, что пропавший ребенок находится в опасности, мы задействуем все средства. В крайнем случае мы можем разослать AMBER Alert", - объясняют в полиции Нидерландов.

В последние дни нидерландская полиция разыскивала и других подростков. В деревне Мидделстум нашли 15-летнюю девушку, которую искали с 10 ноября, а в городе Керкраде - двух 15-летних подростков.

Гибель украинцев за рубежом - новости

Как сообщал Главред, в 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм, второй, 23-летний пострадавший, скончался в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

В августе 2025 года в американском Шарлотте погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Девушка, приехавшая в США в поисках новой жизни, получила смертельные ножевые ранения. Её тело обнаружили на станции легкорельсового транспорта South End.

Полиция задержала подозреваемого - 34-летнего Декарлоса Брауна. Президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для убийцы девушки. Семья Ирины заявила, что она приехала в Америку, чтобы обрести покой и безопасность.

9 февраля 2026 года в районе Лихтенберга в Берлине на парковой скамейке возле детской площадки обнаружили тело 40-летней женщины. По данным немецких СМИ, погибшая была гражданкой Украины.

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Её застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине - в том же штате, где ранее в метро убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

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