В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

В пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля. Об этом сообщили в Южном отделении полиции Верхней Баварии.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.
Как говорят полицейские, сигнал о двух раненых ножом мужчинах в торговом центре поступил на пульт дежурного в 17:20. На момент приезда медиков один из мужчин уже умер от серьезных ножевых ранений. Второй, несмотря на усилия врачей, вскоре умер в ближайшей больнице.
Что за регион Верхняя Бавария?
Верхняя Бавария — один из семи административных округов земли Баварии в Германии. Центр находится в городе Мюнхен, сообщает "Википедия".
Уголовная полиция начала расследование двойного убийства. Сейчас устанавливают точный ход событий, предпосылки и мотивы преступления.
Сегодня подозреваемому из РФ будут избирать меру пресечения, но прокуратура уже проходатайствовала о его содержании под стражей.
Убийство украинских баскетболистов в Германии
Напомним, в феврале нынешнего года в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.
Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.
Второй пострадавший в инциденте 18-летний украинский баскетболист, Артем Козаченко умер в больнице от ножевых ранений 20 февраля.
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