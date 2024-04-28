В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

В немецком городе Мурнау от ножевых ранений погибли два украинца. Подозреваемый - гражданин страны агрессора РФ.

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Немецкие копы по подозрению в убийстве двух украинцев задержали россиянина / коллаж Главред, фото УНИАН

В пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля. Об этом сообщили в Южном отделении полиции Верхней Баварии.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Как говорят полицейские, сигнал о двух раненых ножом мужчинах в торговом центре поступил на пульт дежурного в 17:20. На момент приезда медиков один из мужчин уже умер от серьезных ножевых ранений. Второй, несмотря на усилия врачей, вскоре умер в ближайшей больнице.

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Что за регион Верхняя Бавария? Верхняя Бавария — один из семи административных округов земли Баварии в Германии. Центр находится в городе Мюнхен, сообщает "Википедия".

Уголовная полиция начала расследование двойного убийства. Сейчас устанавливают точный ход событий, предпосылки и мотивы преступления.

Сегодня подозреваемому из РФ будут избирать меру пресечения, но прокуратура уже проходатайствовала о его содержании под стражей.

Убийство украинских баскетболистов в Германии

Напомним, в феврале нынешнего года в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.

Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

Второй пострадавший в инциденте 18-летний украинский баскетболист, Артем Козаченко умер в больнице от ножевых ранений 20 февраля.

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