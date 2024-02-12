Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

В ВМС ВСУ отметили, что после уничтожения российского ракетного катера "Ивановец", российские оккупанты несколько дней уделили анализу ситуации в Черном море.

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В ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Для уничтожения российских подводных лодок Силам обороны необходимы самолеты и большие корабли. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Такие задачи выполняют большие корабли или авиация. Поэтому, конечно, это домашнее задание у нас еще впереди", - подчеркнул Плетенчук.

Плетенчук также отметил, что Черноморский флот РФ активно проводит учебные мероприятия для своих моряков и обеспечивает оборону своих кораблей. Он также отметил, что за последний период произошло значительное выбытие средств ЧФ РФ, что заставило Россию действовать очень осторожно на море.

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"Задействованы в боевых действиях против Украины непосредственно были в основном носители крылатых ракет. Но в течение уже длительного времени эти системы вооружения не применяются. То есть фактически сейчас Черноморский флот занимается двумя основными задачами: охрана и оборона пунктов базирования водного региона, контроль гражданского судоходства и учебного процесса своих моряков", - рассказал он.

Плетенчук указывает, что в данный момент российские корабли преимущественно сосредоточены в восточной части Черного моря. По его словам, сейчас в море находится 5 кораблей, включая два фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые могут нести до 8 ракет каждый.

Кроме того, он рассказал, что после уничтожения катера "Ивановец" россияне были смущены и несколько дней уделили анализу ситуации.

"И даже был приостановлен учебный процесс, что, в принципе, уже является нестандартной ситуацией", - добавил он.

Он добавил, что позже россияне приняли решение, что в восточной части моря уже безопасно выходить.

"В основном, кстати, эти выходы в море связаны именно с мерами безопасности, когда они пытаются менять место стоянки своих кораблей, их место базирования. Для этого они используют еще порты Туапсе и Сочи и именно с этой целью им надо выйти в море", - сказал Плетенчук.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время полномасштабной войны с Россией, Украина успешно победила в битве за Черное море, уничтожив 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Этот морской успех, хоть и важен, не гарантирует окончательной победы во всей войне, которая преимущественно ведется на суше. Однако он усложнил задачу российским оккупантам удерживать Крым.

Действия украинских военных значительно усложнили работу Черноморского флота России. Украинские силы заставили оккупантов столкнуться с проблемами в обеспечении кораблей ракетами "Калибр". Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук

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