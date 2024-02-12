'Лакеи Путина': Байден жестко отреагировал на циничное заявление Трампа о НАТО

Джо Байден на примере скандальных заявлений Дональда Трампа объяснил, почему важно поддерживать Украину в войне против России.

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Байден отреагировал на скандальное заявление Трампа по НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент США Джо Байден отреагировал на скандальное заявление Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, назвав последнего "полезным лакеем" Путина. Об этом он написал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы видите, Путин и его полезные лакеи положили глаз на большие призы", - написал он.

Что известно о скандальном заявлении Трампа о НАТО

Во время своего президентства 45-й президент США Дональд Трамп активно пытался давить на союзников по НАТО. Он угрожал странам-членам НАТО, что, если они не будут выполнять свои обязательства по взносам в рамках Альянса, он будет поощрять Россию к различным действиям против них.

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Об этом он рассказал во время предвыборного митинга в Южной Каролине. Трамп также выразил свою позицию, что США не должны защищать страны НАТО, если они не вносят достаточное количество взносов в Альянс.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их (Россию - ред.) делать все, что им заблагорассудится. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - уточнил Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Напомним. как ранее сообщал Главред, потенциальный кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, призвал Сенат воздержаться от голосования за предоставление финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, считая, что Соединенные Штаты должны занимать деньги, а не выделять их безвозвратно.

Экс-президент США выразил намерение "очень быстро" завершить войну в Украине в случае возвращения к власти, отметив, что имеет "отличные отношения" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп также высказал предложение, чтобы Украина "отдала русскоязычные области" России в обмен на мир.

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