Писал доносы и "отжимал" бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

Как именно ликвидировали предателя, сейчас неизвестно. Местные каналы в Telegram пишут, что его могли отравить.

https://glavred.info/ukraine/pisal-donosy-i-otzhimal-biznes-v-berdyanske-likvidirovali-mestnogo-kollaboranta-10540967.html Ссылка скопирована

Александр Галий писал доносы оккупационным властям об украинских патриотах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/berdmisk

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидирован местный коллаборант Александр Галий по прозвищу Саня Спичкин. Он перешел на сторону врага еще в начале российского вторжения и помогал оккупантам отбирать у местных жителей бизнес и имущество. Об этом сообщила в Facebook глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Предатель доносил оккупационным властям об оставшихся жить в городе украинских патриотах.

Александр Галий / facebook.com/berdmisk

"Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так, в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", – отметила Галицына.

видео дня

До вторжения российских войск в Украину предатель занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

"Предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постичь каждого из них", – говорится в сообщении.

Как именно ликвидировали коллаборанта, сейчас неизвестно. Местные каналы в Telegram пишут, что его могли отравить.

Как сообщал Главред, 8 ноября во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.