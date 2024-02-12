Писал доносы и "отжимал" бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидирован местный коллаборант Александр Галий по прозвищу Саня Спичкин. Он перешел на сторону врага еще в начале российского вторжения и помогал оккупантам отбирать у местных жителей бизнес и имущество. Об этом сообщила в Facebook глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
Предатель доносил оккупационным властям об оставшихся жить в городе украинских патриотах.
"Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так, в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", – отметила Галицына.
До вторжения российских войск в Украину предатель занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.
"Предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постичь каждого из них", – говорится в сообщении.
Как именно ликвидировали коллаборанта, сейчас неизвестно. Местные каналы в Telegram пишут, что его могли отравить.
Как сообщал Главред, 8 ноября во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.
Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".
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