Задержка помощи Украине - 'преступное бездействие': Байден жестко раскритиковал Конгресс

Президент США Джо Байден выразил свое возмущение задержкой в выделении финансовой помощи для Украины. Он считает задержку в выделении средств "преступным бездействием" конгрессменов. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Во время встречи Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом в Вашингтоне, американский лидер предупредил об "ужасных последствиях", если законодатели не одобрят дополнительную помощь Украине.
"Неспособность Конгресса Соединенных Штатов поддержать Украину близка к преступному пренебрежению. Это возмутительно", - сказал Байден.видео дня
В свою очередь, немецкий канцлер Шольц выразил надежду, что конгрессмены найдут общий язык и все же поддержат финансирование для Украины.
"Надеюсь, Палата представителей поддержит вас и примет необходимое решение по поддержке", - сказал он.
Помощь Украине от США
Напомним, администрация президента США Джо Байдена приостановила военную помощь Украине из-за отсутствия решения Конгресса по ее продолжению. Республиканцы настаивают на том, чтобы законопроект, который содержит 60 млрд долларов для Украины, также учитывал вопрос миграции на границе с Мексикой. Поскольку законодатели не могут прийти к согласию в этом вопросе, республиканцы отказываются голосовать.
Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и США поддержать Украину перед визитом в Вашингтон. Он отметил необходимость послать сигнал Кремлю о стойкости международного сообщества.
Кроме этого, 8 февраля в Сенате США повторно рассмотрели законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, исключив вопрос миграционной реформы и безопасности границы. Более 60 сенаторов проголосовали "За", что позволило принять процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.
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