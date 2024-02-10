Задержка помощи Украине - 'преступное бездействие': Байден жестко раскритиковал Конгресс

Президент США Джо Байден назвал "преступным бездействием" задержку с предоставлением Украине военной помощи.

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Байден возмущен промедлением с помощью Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент США Джо Байден выразил свое возмущение задержкой в выделении финансовой помощи для Украины. Он считает задержку в выделении средств "преступным бездействием" конгрессменов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Во время встречи Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом в Вашингтоне, американский лидер предупредил об "ужасных последствиях", если законодатели не одобрят дополнительную помощь Украине.

"Неспособность Конгресса Соединенных Штатов поддержать Украину близка к преступному пренебрежению. Это возмутительно", - сказал Байден. видео дня

В свою очередь, немецкий канцлер Шольц выразил надежду, что конгрессмены найдут общий язык и все же поддержат финансирование для Украины.

"Надеюсь, Палата представителей поддержит вас и примет необходимое решение по поддержке", - сказал он.

Помощь Украине от США

Напомним, администрация президента США Джо Байдена приостановила военную помощь Украине из-за отсутствия решения Конгресса по ее продолжению. Республиканцы настаивают на том, чтобы законопроект, который содержит 60 млрд долларов для Украины, также учитывал вопрос миграции на границе с Мексикой. Поскольку законодатели не могут прийти к согласию в этом вопросе, республиканцы отказываются голосовать.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и США поддержать Украину перед визитом в Вашингтон. Он отметил необходимость послать сигнал Кремлю о стойкости международного сообщества.

Кроме этого, 8 февраля в Сенате США повторно рассмотрели законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, исключив вопрос миграционной реформы и безопасности границы. Более 60 сенаторов проголосовали "За", что позволило принять процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

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