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"Помощь стала инструментом шантажа": политолог дал тревожный прогноз о поддержке США

Руслана Заклинская
7 февраля 2024, 17:48
Борьба в США будет обостряться и Украине следует готовиться к таким поворотам, которые могут поставить страну в критическое положение.
'Помощь стала инструментом шантажа': политолог дал тревожный прогноз о поддержке США
Украина может стать заложником политических игр США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter / Алексей Резников, ua.depositphotos.com

Военная помощь Украине от США будет поступать, однако возможны осложнения и ограничения в объемах. Помощь Украине стала инструментом политического давления в США. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Помощь со стороны США Украине будет поступать, никуда она не денется, но есть вопросы по ее объемам. Как бы там ни было, но никто не даст Путину победить Украину на поле боя. Поэтому в каком-то виде эта военная помощь сохранится, но вполне возможны осложнения с ее получением и ограничение ее объемов", - отметил эксперт.

По его словам, эта проблема будет оставаться актуальной до завершения президентских выборов в США. Он отметил, что помощь Украине стала инструментом политического давления во внутренней политике Соединенных Штатов.

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"Помощь стала инструментом политического давления в американской внутренней политике, более того - политического шантажа. И нет никаких признаков того, что эта борьба внутри американского политического класса ослабнет или что там откажутся от таких приемов, в том числе и шантажистских", - пояснил он.

Разумный предупреждает, что борьба в США будет обостряться. Именно поэтому Украине следует готовиться к возможным непредсказуемым поворотам, которые могут поставить страну в неудобное или даже критическое положение.

Кто такой Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Военная помощь от США

Напомним, в Сенате США представлен новый законопроект о дополнительном финансировании общей суммой 118 млрд долларов, который включает выделение 60 млрд долларов на помощь Украине. Общая сумма также включает средства для Израиля и укрепления южной границы США. Накануне в США предлагали голосовать за помощь Израилю без Украины.

Также законопроект о безопасности на $118 миллиардов, включающий помощь для Украины, является "еще хуже, чем предыдущий", заявил спикер-республиканец Палаты представителей Майкл Джонсон. Он подчеркнул, что законопроект не решает проблему на границе с Мексикой, если документ пройдет в Палату представителей, то "умрет по прибытию".

Кроме этого, президент США Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в недостатках миграционной системы страны и призвал Конгресс быстро принять законопроект с усилением миграционной политики, включая финансовую помощь Украине. Байден также выразил возмущение тем, что республиканцы выступили против законопроекта по желанию Трампа.

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новости США Сенат США военная помощь Максим Розумный война России и Украины
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