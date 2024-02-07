Россия потерпит фиаско в войне, даже если сохранит за собой коридор в Крым – Розумный

США продолжат помогать Украине, но освобождение территорий для них не главное – у них свои цели, считает доктор политических наук Максим Розумный.

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Путину не дадут победить Украину на поле боя, США продолжат помогать – Максим Розумный / Главред

Украина в некоторой степени стала заложником президентской избирательной гонки в Соединенных Штатах Америки, поскольку вопрос о предоставлении помощи нашей стране для противостояния агрессии России стал предметом торгов между демократами и республиканцами. И пока продолжаются споры, военная помощь со стороны Штатов на паузе. А недавно глава Пентагона Ллойд Остин вообще заявил, что у США закончились деньги, которые выделялись на поддержку Украины в войне, поэтому в 2024 году объемы ракет и боеприпасов, которые будут поставлять американцы, существенно сократятся.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду рассказал, почему США в конце концов таки продолжат оказывать военную помощь Украине, какие имиджевые и репутационные потери несет первое государство мира на фоне заявлений вроде заявления Остина, какие цели преследует Вашингтон в этой войне, и почему он может согласиться на замораживание конфликта в Украине, насколько вероятным сегодня является возвращение нашей страны к границам 1991 года, а также пойдет ли Путин войной на НАТО.

Какими для Украины могут быть последствия прекращения или сокращения военной помощи США? И какой сценарий вам здесь кажется более вероятным – республиканцы и демократы смогут прийти к согласию, поэтому Штаты в конце концов найдут деньги на поддержку Украины, или мы должны готовиться к худшему для нас варианту?

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Большинство украинских и западных экспертов по внутриамериканским политическим процессам и вооружениям утверждает, что помощь со стороны США Украине будет поступать, никуда она не денется, но есть вопрос относительно ее объемов. Так или иначе никто не даст Путину победить Украину на поле боя.

Поэтому в каком-то виде эта военная помощь сохранится, но вполне возможны осложнения с ее получением и ограничение ее объемов.

Эта проблема будет оставаться до завершения президентских выборов в США, потому что помощь стала инструментом политического давления в американской внутренней политике, более того – политического шантажа. И нет никаких признаков того, что эта борьба внутри американского политического класса ослабнет или что там откажутся от таких приемов, в том числе и шантажистских. Скорее всего, борьба будет обостряться, и Украине следует готовиться к таким поворотам, которые будут ставить нас в неудобное или даже критическое положение.

Так что можно предполагать, что помощь от США будет, но она, очевидно, не будет соответствовать нашим ожиданиям и, возможно, нашим потребностям.

Как, по-вашему, США выглядят в этой ситуации и на фоне подобных заявлений? Ведь, по сути, первое государство мира расписывается в собственной неспособности предоставить незначительный процент своего бюджета на то, чтобы украинцы – не американцы – своими руками уничтожали стратегического врага этого государства? Почему так?

Это вполне правомерный вопрос, многие задаются им и в американском политическом дискурсе, и на Западе в целом. Так, например, недавно мы все с удовольствием читали статью Тимоти Снайдера, который очень остро сформулировал эти вопросы и предостережения.

Бесспорно, Америка на фоне таких заявлений выглядит не очень привлекательно. Имиджевые и репутационные потери США будут очень болезненными для американской политики уже в ближайшее время. Но в этом лихорадочном соперничестве и непримиримой борьбе, которые сейчас разгорелись между сторонниками Трампа и классических традиций либеральной политики США, эти предостережения просто могут отойти на второй план. Об имидже Америки и ее роли в мире могут вспомнить, но уже позже – после того, как кто-то займет позицию в Белом доме и начнет больше заботиться об американских национальных интересах, чем о попытке досадить или навредить своему политическому противнику.

Украине надо продержаться до того времени, когда власть и государственная политика в США стабилизируются и приобретут стратегический вектор.

С вашей точки зрения, сейчас, на фоне таких заявлений, США выглядят слабыми или действительно стали слабее?

Скорее, здесь вопрос в том, в чем США видят свою силу и слабость. Трамп идет на выборы с тезисом о том, что сила Соединенных Штатов не в том, чтобы влиять на глобальную политику, противостоять России, поддерживать западноевропейских союзников и так далее, а в том, чтобы обеспечить внутреннее процветание США, защитить Америку от мигрантов, защитить средний класс, дать рабочие места и тому подобное. И людей, которые думают так же, как Трамп, поддерживают его позицию, как мы видим по социологическим опросам, в Америке очень много.

И это не является чем-то новым для США. Показательно то, что сто лет назад – перед Первой мировой войной и во время нее – в США шли не менее острые дебаты между сторонниками изоляционизма и сторонниками того, что Америка должна более активно участвовать в мировых процессах. Так что это перманентная американская история.

На данный момент нам просто не повезло, потому что идея изоляционизма и девальвации американской миссии как носителя демократических ценностей происходит именно в этот момент, на наших глазах и за наш счет.

Если говорить об интересах США в отношении российско-украинской войны, то насколько Вашингтон заинтересован отыскать способы помочь Украине выстоять в этой войне? Что Штаты приобретают в случае победы Украины (или хотя бы в случае ее не проигрыша), и что они потеряют, если вдруг победит Россия?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какими могут быть результаты этой войны. Причем сейчас мы можем говорить лишь о результатах по итогам горячей фазы, потому что окончательное завершение этой войны пока не просматривается на горизонте. Даже если стороны откажутся воевать, вряд ли между ними станет возможным какое-то мирное соглашение и признание каких-либо территориальных реалий.

Война может завершиться либо тем, что Украина отвоюет еще какую-то часть своих территорий, либо тем, что она ничего не отвоюет. С точки зрения Вашингтона, эти два варианта не слишком отличаются друг от друга, потому что для американцев Горловка, Бахмут, Авдеевка или Мелитополь – это все очень далекое и малозначимое.

Поэтому, в любом случае, завершение горячей фазы войны для США будет выглядеть, с одной стороны, как победа, поскольку они не дали России уничтожить Украину и демократию, с другой – важной частью этого результата будет то, что сохранится и Россия, и режим Путина.

Интересы США можно оценивать по-разному. По моему мнению, США и их стратегическое руководство, то есть люди, которые формируют американскую внешнюю политику и обеспечивают ее преемственность, заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала истощаться и даже после завершения горячей фазы войны продолжала приходить в упадок, чтобы она не имела шансов восстановить свою экономику и внешнеполитическую репутацию, связи, рынки и тому подобное.

Потому такое замораживание войны и несправедливый, с нашей точки зрения, мир могут быть выгодными США в стратегическом контексте, потому что Вашингтон таким образом рассчитывает достичь двух целей:

первая – дальнейшее ослабление России, ее маргинализация, сведение ее до уровня регионального государства в закрытой форме, то есть что-то вроде КНДР;

вторая – склонить ослабленную Россию к определенной координации действий с Западом в противостоянии китайскому влиянию.

Ослабление России и ее возможный переход или, по крайней мере, нейтралитет в противостоянии Запада с Китаем для Вашингтона гораздо важнее, чем вопрос о том, какую часть украинских земель мы сможем или не сможем отвоевать.

То есть вы вообще не допускаете варианта, предполагающего, что Украине удастся выйти на границы 1991 года? Вы говорите только о возможном освобождении части ныне оккупированных территорий Украины как о максимальном результате.

Оценивая состояние украинской армии, состояние и настроения украинского общества, социальные процессы, которые у нас происходят в связи с мобилизацией, дальнейшую социально-экономическую деградацию, а также уровень западной помощи, я не вижу потенциала, который бы позволил нам военным путем выйти на границы 1991 года. По крайней мере, в ближайшей перспективе. По крайней мере, до того момента, пока в России сохраняется режим Путина, и он обеспечен ресурсами.

Но если Украине при поддержке Запада удастся вернуть все свои территории, российские войска потерпят поражение, и это поражение, наверное, сможет запустить процессы ослабления и разрушения России и режима Путина, а это будет именно то, о чем вы говорили, как о цели и интересе США.

Да, бесспорно. Но я не уверен в такой причинно-следственной зависимости, которую вы сформулировали. Мне кажется, наоборот, выход на границы 1991 года станет возможным только тогда, когда в России начнется внутриполитический и социально-экономический кризис, и когда российская армия начнет покидать фронт, потому что российскому государству нечем будет платить солдатам и офицерам. И этот сценарий мне не кажется фантастическим. Думаю, его прекрасно понимают и в Кремле.

Поэтому США будут заинтересованы заморозить войну в Украине до того, как российская государственность истощится, и режим Путина потеряет контроль над страной.

Потому, как по мне, тот вариант, о котором вы говорите, является очень гипотетическим.

США, конечно, были бы заинтересованы в деградации России еще при Путине. Пока что некоторое время Штаты не будут стимулировать сброс Путина, поскольку сейчас Россия как социальный организм активно теряет свои жизненные ресурсы, и режим Путина является залогом этого процесса, поэтому его не будут трогать. Не знаю, будут ли его искусственно поддерживать, да и сейчас в этом нет необходимости.

Замораживание войны Россия, наверное, будет воспринимать как свою частичную или полную победу. На какие дальнейшие подвиги это ее вдохновит? Сейчас звучит множество разговоров о возможности войны России и НАТО или России и одной из стран Альянса. Возможно ли в случае замораживания войны в Украине дальнейшее продвижение и дальнейшая агрессия РФ в отношении стран НАТО?

На самом деле это очень сложный вопрос. Воевать готовятся уже и европейцы, и скандинавы, и другие. НАТО также готовится отражать возможное нападение России.

Но при нынешних обстоятельствах я все-таки не вижу для России предпосылок для этого. Единственная предпосылка для режима Путина может заключаться в том, что ему это будет нужно для поддержания своей легитимности, ведь частью этой легитимности является миф об извечной борьбе России и Запада, о заклятых врагах, которые мечтают уничтожить Россию. То есть это чисто идеологический фактор.

Других предпосылок или причин для такой агрессии я не вижу. Земель у России вполне достаточно – ей бы справиться с тем, что есть сейчас. Потери, которые понесли российские армия, экономика и демография на фоне российско-украинской войны, не позволят России рассчитывать на большой успех в наступлении на НАТО.

Разве что Россия может прибегнуть к ядерному шантажу. Это второй аргумент, который может говорить о вероятности такого нападения. Другими словами, Россия может попытаться сыграть в игру с ядерным шантажом и доказательством того, что статья 5 Устава НАТО на самом деле не работает.

Итак, у России только два стимула прибегнуть к нападению на НАТО:

первый – если Путину понадобится постоянно воевать, чтобы поддерживать свою популярность среди российского народа;

второй – дискредитировать НАТО и использовать карту ядерного шантажа по полной.

Все остальное свидетельствует против возможности такого развития событий. Борьбой за проход через Балтийское море это нельзя объяснить, потому что это море очень легко закрывается Швецией, которую вскоре примут в НАТО, Норвегией и Данией.

Выход в Калининград тоже не является той геополитической целью, которая бы оправдывала такую авантюру России. Да и остальные аргументы свидетельствуют против: у России очень плохая демография, там приходит в упадок экономика, там в значительной степени уничтожена армия и ее потенциал вооружения и техники. Это все не говорит в пользу того, что Россия сможет начать эту войну.

Если вдруг на какое-то время оккупированные территории останутся за Россией, и война будет заморожена, как мы говорили выше, следовательно, Украина полностью или частично проиграет, а с ней, выходит, и ее союзники, как тогда может измениться роль США в мире? Как это будет воспринимать тот же Китай и как будет действовать тогда в отношении США?

Здесь вопрос все-таки в том, чем является победа России. Если Россия сохранит контроль над большей частью оккупированных сейчас территорий Украины, прежде всего, над сухопутным коридором в Крым, это будет восприниматься в самой России как положительный результат войны, чуть ли не победа. А такое восприятие является результатом очень упорной и навязчивой работы, которую проводит российская информационная машина внутри России. И это может восприниматься как победа только в России.

С точки зрения внешнего наблюдателя, особенно геополитического игрока, которым являются США, это отнюдь не победа, а полное фиаско России в этой войне. Потому что украинское государство сохранилось, причем как полный и непримиримый антагонист России. И Россия оказалась в гораздо более слабой позиции, чем была до этой войны на мировой арене в целом.

То есть такая ситуация, с точки зрения что США, что Китая, вряд ли будет восприниматься как вдохновляющий пример. Скорее всего, это будет большим предостережением против подобных авантюр.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009-го), пишет Википедия.

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