Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

Российские оккупанты продвинулись на юг от Суджи.

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Россияне активно применяют FPV-дроны / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

При поддержке северокорейских солдат россияне продвинулись в Суджи

Войска КНДР "действуют более слаженно", чем раньше

Ситуация на Курском направлении остается напряженной, российские войска продолжают наступать. На этом участке фронта врагу активно помогают солдаты КНДР. Такую информацию предоставили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что россияне продвинулись к югу от Суджи благодаря поддержке со стороны северокорейских войск и массированному использованию дронов-FPV с волоконно-оптическими кабелями.

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Кроме того, враг продвинулся в промышленную зону на северо-востоке Суджи.

"Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, указывают на то, что российские войска захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи), Малую Локню (к югу от Новой Сорочины) и Лебедевку (к югу от Малой Локни), а также поля между этими населенными пунктами. Российские войска недавно продвинулись через международную границу Курской области, пересекающую Сумскую область, и продвинулись к югу от города Суджа. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно захватили Новенькое", - отметили аналитики.

В ISW со ссылкой на комментарий украинского военного написали, что войска двух батальонов северокорейских сил, которые действуют вблизи Суджи, выглядят лучше подготовленными и "действуют более слаженно".

Суджа - что известно о городе? / Инфографика: Главред

Ситуация на Курском направлении - последние новости

Аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают наступать в Курской области. Враг захватил населенные пункты Мартыновка и Малая Локня вместе с прилегающими территориями.

Главред со ссылкой на военного писал, что по состоянию на вечер 8 марта зафиксировано продвижение российских войск в районе КПП "Суджа". Кроме того, ночью над местностью активно действуют около пяти экипажей российских БпЛА, которые осуществляют так называемую "вольную охоту". Тем временем ударами дронов на оптоволокне уже уничтожено три моста.

Журналисты CNN сообщили, что украинская армия уже потеряла около половины территории в Курской области, которую сначала смогла взять под свой контроль в августе 2024 года. Таким образом вскоре Киев может потерять свой главный козырь на будущих мирных переговорах.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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