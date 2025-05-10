Почему важно сохранять тишину в своих домах 11 мая: какой праздник и день ангела

11 мая нельзя ссориться со своими близкими, также запрещено ругаться, злословить и спорить.

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11 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 11 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 11 мая

По новому церковному календарю, на 11 мая в Украине выпадает четвертое воскресенье после Пасхи. Также церковь отмечает священномученика Мокия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Софрония – затворника Киево-Печерского; святителя Никодима, архиепископа Сербского, праведной Тавифы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 мая

Кирилл и Мефодий были братьями и происходили из знатной семьи из города Солунь, Греция. Мефодий был старшим сыном из семерых детей в семье, а Кирилл – самым молодым. Мефодий был военным и имел звание в византийской армии. Во время военной службы находился в Болгарском княжестве, там и выучил славянский язык. Кирилл с детства очень хорошо учился, владел несколькими языками.

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Оба брата приняли монашеский постриг и отправились в монастырь на горе Олимп. Позже браты были отправлены в Моравию проповедовать Евангелие на славянском языке по просьбе тамошнего князя. Тогда братья и составили славянский алфавит и перевели Евангелие в 863 году на славянский язык.

Кирилл скончался в возрасте 42 лет, а Мефодий был назначен архиепископом и продолжал проповедовать на славянском языке, вплоть до самой смерти в 885 году.

Преподобный Софроний был монахом Киево-Печерского монастыря в 13 веке. Нес свой монашеский подвиг в Дальних пещерах.

Святой Мокий служил пресвитером в Македонии в третьем веке. Был истязан и усечен мечом во время гонений христиан императором Диоклетианом. Позже в честь святого был построен храм и туда были перенесены его мощи.

Святитель Никодим жил в конце 13 в 14 веке. Происходил из Сербии, пошел в монашество на гору Афон. Позже был назначен архиепископом Сербской земли. Святитель отметился написанием церковных произведений. Именно он осуществил перевод устава Саввы Освященного с греческого на сербский язык. Умер святитель 11 мая 1324 года.

День праведной Тавифы отмечается всегда в четвертое воскресенье после Пасхи. Тавифа упоминается в Библии. Девушка была праведницей и раздавала милостыню нуждающимся. Она тяжело заболела и умерла, но была воскрешена апостолом Петром.

Народные традиции и приметы

В народных традициях, имеющих дохристианские корни, отмечают День Мокия. Славяне считали Мокия царем града. Его пытались задобрить молитвами и обрядами, чтобы град не портил и не уничтожал усадьбы и овощи. Из книги Скуративского "Місяцелик" узнаем такие приметы ко Дню Мокия:

если на Мокия дождь, то все лето будет дождливым;

туман также означает сырое лето;

багряный закат прогнозирует грозовое лето.

Также говорили, что начавшийся на Мокия дождь будет идти 40 дней.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя ссориться со своими близкими, также запрещено ругаться, злословить и спорить. Плохим считается в этот день ломать ветки и зря тратить много воды. В этот день осторожно относились к природе и сохраняли тишину в своих домах.

Именины и день ангела 11 мая

По новоюлианскому календарю 11 мая отмечаем день ангела Кирилла.

Имя происходит из греческого языка и означает "владыка". В персидском языке подобное слово переводится как "солнце".

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