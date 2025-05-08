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Какому святому нужно молиться 9 мая: какой церковный праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
8 мая 2025, 19:09
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9 мая в Украине отмечается народный праздник – Весеннего Николая.
Икона перенесения мощей Святого Николая
Икона перенесения мощей Святого Николая / коллаж: Главред, фото: Благовест, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 9 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно инельзя делать 9 мая

По новому церковному календарю в Украине 9 мая церковь чествует перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского и преподобного Иосифа Оптинского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 мая

Перенос мощей святителя Николая состоялся в 1087 году. Мощи почитаемого святого были перенесены из турецкого города Мир Ликийских в город Бари в Италии, чтобы спасти от турок-захватчиков. Сейчас мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Баре. Николай Чудотворец почитается христианами. В Украине является национальным святым.

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О мученике Христофоре Ликийском существует две легенды. Первая повествует, что он жил в третьем веке и был гигантским воином. Пока его пытались отказать от веры в Христа, он убедил своим мужеством перед пытками язычников уверовать во Христа. Христианство принимали и те воины, которые вели его на пытку. По другой версии, Христофор получил такое имя, потому что перенес через реку самого Иисуса, когда тот был младенцем. На острове Эгина в честь мученика назван монастырь.

Преподобный Шио Мгвимский родился в Антиохии Сырской. Сам избрал монашескую жизнь и родителей своих убедил служить Господу. Вместе с Иоаном Зедазнийским отправился в Грузию проповедовать христианство, но, стремясь к уединению, ушел жить в безлюдные леса в пещере. Со временем у него появлялись последователи. Когда их стало больше 20, они основали монастырь. Шио оставил монахам письменные поручения, а сам снова уединился. После смерти похоронен в основанной им обители.

Преподобный Иосиф Оптинский родился в 19 веке на территории Луганской области. Осиротев, стал монахом в Свято-Введенскому монастыре Оптиной пустыни. Имя Иосиф получил, когда постригся в монахи, до того же был Иваном. Позже был рукоположен в Иеромонаха. После смерти своего наставника возглавлял обитель. Его канонизировали в 2000 году, он входит в Собор 14-ти преподобных Оптинских старцев.

Народные традиции и приметы

9 мая в Украине отмечается народный праздник – Весеннего Николая. В народе говорили:

"В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а на второго Николая не бывает тепло никогда. "Также можно встретить названия Летний Николай или Теплый Николай, поскольку есть еще праздник Зимнего Николая, который отмечается 6 декабря.

После Весеннего Николая начинали стричь овец, как говорит народная поговорка: "До Николая не сей гречки и не стриги овечки".

Василий Скуратовский в книге "Месяцелик" приводит такие поговорки ко Дню Николая, связаны с ожиданием нового урожая и холодной погодой:

  • до Миколи не буде літа ніколи;
  • держи сіно до Миколи, не побоїшся зими ніколи;
  • як не вбачиш до Миколи колосу, то буде плачу й голосу;
  • не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою;
  • після Миколи не пускай на сіножать коней ніколи.

Есть несколько примет к празднику, в которые до сих пор верят в народе:

  • на Николая хорошо сажать картофель;
  • если сажать баштан (кабачки, арбузы) после Николая, то не будет урожая;
  • нельзя до Весеннего Николая купаться в реках и прудах.

Очень торжественно день Теплого Николая проходит у гуцулов. Они устраивают целое "полонинское шествие". Для этого животных выгонят в горные долины. В начале шествия всегда шел старший среди пастухов, за ним два пастуха с трембитами, дальше стадо скота. Завершали ход все остальные односельчане, желавшие присоединиться к торжеству. Вдали от поселка на горной долине разводили костер и совершали ритуальное доение овец.

Что нельзя делать 9 мая

В этом году Весеннего Николая приходится на пятницу, поэтому следует воздерживаться от продуктов животного происхождения. По христианским традициям, пятница – постный день. Нельзя в праздник ссориться, спорить, злословить, обманывать и сплетничать.

Верующие посещают церковь или молятся святому Николаю дома. День праздничный, так что стоит провести его с семьей.

Именины и день ангела 9 мая

Согласно действующему церковному календарю, в Украине 9 мая именины отмечают Николай и Иосиф.

Иосиф – древнееврейское имя, что значит "он приумножит".

Николай — имя имеет древнегреческие корни и переводится как "победитель народов".

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