Чем подкормить лук весной: что нельзя и что стоит использовать

Подкормить лук весной легко, если знать, какие средства работают. Осторожно: не все, чем хочется подкормить лук, безопасно.

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Чем лучше подкормить лук весной / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем можно подкормить лук весной

Что лучше не использовать для подкормки лука

С наступлением весеннего тепла начинается посевная кампания. Одной из первых культур, которую высаживают на огороде, является лук. Он неприхотлив и хорошо растет при различных условиях. Но чтобы урожай был обильным и качественным, важно правильно подобрать подкормку и Главред в этом поможет.

Чем не стоит подкармливать лук весной

Хотя лук, как и многие другие культуры, хорошо реагирует на органические удобрения, весной вносить навоз или перегной не стоит. Если органику не внесли с осени, весной она уже не будет полезной: не успеет разложиться, а урожай будет мелким и плохо храниться.

Крапивный настой

Это средство содержит стимуляторы роста, которые могут вызвать образование стрелок (цветоносов). Это нежелательно, ведь стрелки забирают питательные вещества, которые должны были бы идти к луковице.

Нашатырный спирт

Популярная, но опасная подкормка. В большой концентрации нашатырь может обжечь корни, что нанесет значительный вред растению.

Азотные удобрения

Азот стимулирует рост зеленой массы, но избыток приводит к ухудшению вкуса лука и ломкости пера.

Дрожжи

Несмотря на миф о пользе дрожжей для растений, они активно потребляют питательные вещества из почвы, фактически ее обедняя. Как результат - урожайность падает.

Чем лучше всего подкормить лук весной

Минеральные удобрения

Оптимальным вариантом будет внесение суперфосфата, хлористого калия и фосфорных соединений. Они способствуют развитию корневой системы и формированию полноценной луковицы.

Яичная скорлупа

Измельченная яичная скорлупа содержит много кальция, который медленно высвобождается в почву. Это не только подкормка, но и средство для снижения кислотности почвы.

Сода

Раствор соды (1 ст. ложка на 10 литров воды) также может быть эффективным. Он уничтожает патогены, облегчает всасывание питательных веществ и является безопасным для растений.

Подкормка озимого лука весной

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" отмечают , что для озимого лука весной важна первоочередная калийно-фосфорная подкормка. Корневая система озимого лука не слишком мощная, поэтому растение не может полноценно извлекать питательные вещества из бедной почвы.

Кроме того, важен уровень кислотности почвы. Кислая почва даже с удобрениями не обеспечит хорошего урожая. Оптимальный рН - нейтральный или слабокислый. Калийно-фосфорная подкормка не только обеспечит питание, но и снизит кислотность.

Подкормка лука весной - ключевой этап в формировании хорошего урожая. Важно избегать распространенных ошибок, таких как внесение навоза, нашатыря или крапивного настоя. Вместо этого стоит выбрать проверенные удобрения с фосфором, калием и кальцием.

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