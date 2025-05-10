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Как правильно хранить семена - простые методы проверки и хранения из дома

Марина Иваненко
10 мая 2025, 17:36
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Как проверить всхожесть семян и собрать собственный посевной материал
Как хранить семена помидоров как хранить семена помидоров
Как хранить семена помидоров / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как проверить семена
  • Как правильно собирать семена
  • Как лучше хранить семена помидоров

Скорее всего, каждый дачник имеет стратегические запасы семян, оставшихся с прошлого сезона или собранных самостоятельно. Часто такой посевной материал хранится годами. Однако чем дольше семена лежат, тем больше снижаются их посевные качества.

Стоит помнить, что разные культуры имеют разный уровень естественной всхожести. Некоторые семена сохраняют свои свойства несколько лет, а другие - теряют уже через сезон. Есть и такие растения, семена которых изначально имеют низкий уровень прорастания. Поэтому важно проверить всхожесть семян заранее, чтобы успеть прорастить, подсчитать количество сеянцев и скорректировать посев и Главред в этом поможет.

Как проверить всхожесть семян

Отбраковка семян

Перед проверкой стоит внимательно просмотреть весь посевной материал. Отбракуйте мелкие, сломанные, сплющенные или пустые семена. Далее выберите примерно 10 семян среднего или крупного размера - на них и проводится тест.

Метод соляного раствора

Этот способ помогает отобрать качественные семена. В литре воды растворите 1 чайную ложку поваренной соли. Семена опустите в раствор и оставьте на 2-3 часа. То, что всплывет - считается непригодным. Семена, которые осядут на дно, промойте, высушите или сразу замочите для дальнейшего проращивания.

Проверка на влажной салфетке

Калиброванные семена выложите на увлажненную салфетку или ткань в неглубокой емкости. Накройте пленкой или крышкой, оставив отверстия для вентиляции. Контролируйте влажность - салфетка не должна пересыхать. Через несколько дней начнет появляться первое проращивание, и вы сможете определить уровень всхожести.

Метод с опилками или субстратом

Этот способ подходит для крупных семян (горох, фасоль, кабачки, арбузы, арбузы). На дно емкости выложите влажные опилки или кокосовый субстрат (слоем 2 см), равномерно разместите семена с отступом 1-2 см и засыпьте еще одним слоем увлажненных опилок. Поставьте емкость в теплое место для проращивания.

Как собрать семена с помидоров

Если вы довольны своим урожаем томатов и хотите сохранить сорт, вы можете собрать семена самостоятельно. О том, как это правильно сделать, рассказывают на канале "Дом и приусадебный участок". Важно: семена можно собирать только с сортовых помидоров, а не с гибридов (обозначаются как F1 или F2), поскольку последние не сохраняют родительских свойств в последующих поколениях.

Рекомендуется брать плоды с нижних гроздей, те, что ближе к основному стеблю. Такие помидоры имеют лучшую генетику. Выбранные плоды должны быть крепкими, спелыми, без повреждений. Их оставляют на несколько дней в теплом месте для созревания, чтобы кожица стала мягче. После этого томат разрезают поперек и чайной ложкой вынимают семена вместе с мякотью.

Массу нужно залить водой, накрыть салфеткой и оставить в теплом помещении (примерно 22 °C) на 2-3 дня до начала процесса брожения. После этого некачественные семечки всплывут, а хорошие - останутся на дне. Их промывают в сите или дуршлаге, просушивают на бумаге или ткани в сухом теплом месте.

Как хранить семена томатов

Высушенные семена лучше хранить в бумажных конвертах или мешочках, подписав сорт. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, без прямого солнца. Температура - не выше 30 °C, чтобы не снизить всхожесть. Лучше всего использовать семена в течение первого года, однако при правильном хранении их можно хранить до 3-4 лет.

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О канале "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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