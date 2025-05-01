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Как правильно подкармливать огурцы: лучшие удобрения для разных этапов роста

Марина Иваненко
1 мая 2025, 22:07
189
Подкормка огурцов на всех этапах роста. Как правильно подкармливать огурцы после прорастания, во время бутонизации и плодоношения.
Чем лучше подкармливать огурцы?
Чем лучше подкармливать огурцы? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем лучше подкормить огурец на разных этапах роста
  • Какие подкормки будут наиболее эффективными

Огурец - это овощная культура с поверхностными корнями, что делает ее очень чувствительной к перепадам температуры, недостатку влаги и воздействию различных заболеваний. Для обеспечения стабильного роста, образования завязи и обильного плодоношения огурцы нуждаются в регулярной подкормке. Особенно важно правильно выбрать удобрения на разных этапах развития растения - от прорастания семян до периода плодоношения.

Главред расскажет, чем лучше подкармливать огурцы, когда это делать и какие рецепты подкормок лучше всего работают по отзывам опытных огородников.

Первый этап: после появления проростков

Первую подкормку огурцов нужно проводить через 12-15 дней после появления проростков. В этот период особенно важно укрепить корневую систему и стимулировать активное наращивание зеленой массы.

Рекомендуемые варианты подкормки:

Коровий на воз - 1 часть навоза на 10 частей воды. Полученным раствором поливают под корень.

Птичий помет - 1 часть помета на 20 частей воды. Этот раствор также содержит много азота.

Комплексная минеральная подкормка - 20 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 10 г суперфосфата на 12 литров воды.

Дрожжевой настой - 30 г сухих дрожжей + 0,5 стакана сахара на 10 л теплой воды. Настоять 5 часов, после чего поливать под корень.

Эти подкормки помогают укрепить растения, сделать их более устойчивыми к болезням и неблагоприятным условиям.

На канале "Дом и приусадебный участок" рассказывают именно о пользе подкормки огурцов с помощью птичьего помета.

Второй этап: во время бутонизации

В период формирования бутонов огурцы нуждаются в фосфоре и калии - именно эти элементы отвечают за развитие завязи и формирование плодов.

Оптимальные подкормки в этот период:

Минеральная смесь - 30 г калийной селитры + 40 г суперфосфата на 10 л воды.

Зольный настой - 100 г древесной золы на 10 л воды, настаивается 10 часов, после чего вносится в почву.

Марганцовка с сахаром - на 10 л воды добавить 10 кристаллов марганцовки и 50 г сахара. Раствор обеззараживает почву, стимулирует рост и привлекает насекомых-опылителей.

Бутонизация - это критический момент для будущего урожая. Именно в это время стоит сочетать органические удобрения с минеральными для максимального результата.

Третий этап: во время плодоношения

Когда огурцы уже активно плодоносят, важно поддерживать их силы, ведь растение тратит много энергии на формирование и развитие плодов.

Рекомендуемые варианты подкормки:

Нитрофоска - 1 столовая ложка на 10 л воды.

Калийная селитра - 25 г на 10 л воды.

Травяной настой с золой - используется как экологическая, мягкая подкормка. Настой из трав (например, крапивы или люцерны), смешанный с золой, обеспечивает питательными веществами и снижает кислотность почвы.

Комбинированная подкормка дрожжами с золой - дрожжи стимулируют рост, а зола балансирует кислотность.

В период плодоношения важно не только обеспечить питательные вещества, но и поддержать микрофлору почвы. Такие подкормки способствуют продлению плодоношения и улучшают вкус огурцов.

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О канале "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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