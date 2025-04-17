Огурцы взойдут через 3 дня: как правильно посеять семена для рекордного урожая

С этой технологией вас ждет богатый урожай огурцов.

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Как посадить огурцы, чтобы получить ранний урожай / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно посеять огурцы на рассаду

Как получить ранний урожай огурцов

Огурец - довольно популярная и не прихотливая культура, которую можно легко вырастить на собственном участке. А если знать еще несколько действенных приемов, то семена овоща взойдут буквально за три дня. Автор Youtube-канала Полезное TV рассказал, как посеять семена огурцов, чтобы урожай был рекордным и ранним.

Прежде всего мужчина рекомендует подготовить пол-литровые темные стаканы с небольшими отверстиями, чтобы вода могла легко вытекать из горшков.

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Далее тару следует наполнить почвой, лучше взять универсальный грунт из магазина для рассады. Главред со ссылкой на автора подчеркивает, что земля с огорода не подойдет, потому что она очень плотная и не содержит питательных веществ, только вредителей, которые могут испортить ваши семена.

Наполняя стаканы почвой, не стоит досыпать до самого верха - оставьте примерно 1 см свободного пространства. Не забывайте уплотнять землю в стаканах, чтобы семена во время полива не просели.

Мужчина использует профессиональные семена Кибрия F1, если у вас идентичные, тогда в каждый стакан следует высеять по одному семени. Если же сорт другой, можно класть по два семени, оставляя между ними расстояние около 3 см. После насыпьте 1 см почвы и хорошо утрамбуйте землю. В конце хорошо увлажните почву.

Стаканы с семенами накрывать не стоит, просто нужно поставить в теплое и темное место, где температура будет держаться ориентировочно +25 °C.

Когда в стаканчиках появятся первые ростки, переместите рассаду на подоконник, где падают солнечные лучи.

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Что известно о Youtube-канале Полезное TV У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своем профессиональном опыте по выращиванию клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческих секретов по уходу за садом и огородом. много лайфхаков, самоделок и других полезных видео.

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