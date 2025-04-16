Трескаются, гниют и опадают: как нельзя поливать томаты

Грамотный подход к поливу поможет вырастить крепкие кусты и получить богатый урожай.

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Как нельзя поливать помидоры / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Какие ошибки допускают при поливе помидоров

Как правильно поливать помидоры в открытом грунте

Правильный полив — ключевой фактор для получения богатого урожая томатов. Однако даже добрые намерения могут навредить растениям, если не учитывать важные особенности агротехники. Разбираемся, как нельзя поливать помидоры, и какой способ полива томатов является правильным, особенно в жаркие дни.

Ошибка №1: Частый и поверхностный полив

Одна из самых распространённых ошибок — это частый полив "по чуть-чуть". Он провоцирует развитие поверхностной корневой системы, из-за чего растения хуже выдерживают засуху. Такие корни не способны дотянуться до глубинной влаги и питательных веществ, пишет портал На пенсии.

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Как нельзя поливать помидоры? Нельзя просто смачивать верхний слой почвы — это не даёт растению необходимой влаги, но способствует уплотнению грунта и недостатку кислорода в зоне корней.

Ошибка №2: Избыток влаги

Многие садоводы полагают, что помидорам нужно много воды, особенно в жару. Однако переувлажнение может быть не менее опасным, чем засуха. Оно нарушает аэрацию почвы, уничтожает полезную микрофлору и приводит к гниению корней. Особенно это опасно для рассады и кустов с завязями.

Ошибка №3: Полив по листьям

Поливать томаты сверху, смачивая листья, строго не рекомендуется. Влага на листьях создает благоприятную среду для развития грибковых заболеваний, особенно в жаркую погоду.

Какой способ полива томатов является правильным? Оптимально поливать растения под корень, избегая попадания воды на листву. Это позволяет увлажнить именно ту зону, где нужна влага — корневую.

Как нужно поливать помидоры в жару?

В жаркие дни важно не переусердствовать. Лучше делать это рано утром или поздно вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро. Полив должен быть обильным, но не частым — достаточно 1–2 раз в неделю. На каждый куст рекомендуется использовать не менее 5 литров воды.

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