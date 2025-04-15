Очень легко приготовить дома собственное "золотое удобрение" для своих растений. Для этого потребуются только два природных ингредиента.

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Помидоры и клубника будут вкуснее, если их удобрять 2 натуральными продуктами/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Чем подкормить помидоры в домашних условиях

Что любят помидоры

Чем подкормить клубнику

Чтобы собрать как можно больший урожай помидоров и клубники, нужно использовать удобрения. Однако не обязательно бежать за ними в магазин, ведь некоторые натуральные ингредиенты помогут приготовить домашнюю подкормку для этих растений.

В своем садоводческом блоге "Наш уголок леса" Росслин Кемерер рассказала, как сделать собственное органическое жидкое удобрение. Садовница назвала его "садоводческим жидким золотым удобрением", пишет express.co.uk.

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Для приготовления такого удобрения потребуется большое ведро, вода и несколько природных ингредиентов.

Садовница отметила, что практически любой тип зеленых листьев или сорняков сохраняет полезные питательные вещества, которые расщепляются, когда их замачивают в воде.

Тремя основными ингредиентами в магазинных удобрениях являются азот, фосфор и калий. Азот стимулирует рост листьев, фосфор способствует росту корней, а калий поощряет растения цвести и давать лучшие плоды.

Растения помидоров и клубники в значительной степени полагаются на калий, и Росслин выделила два ингредиента, которые соответствуют этим критериям - одуванчик и банановую кожуру.

Чтобы создать свой концентрат удобрения, нужно использовать очень большое ведро с крышкой. Надо наполнить его банановой кожурой и одуванчиками. Сверху залить отфильтрованной или дождевой водой и плотно накрыть крышкой.

"Не используйте воду, которая содержит хлор, поскольку это уничтожит много микроорганизмов и питательных веществ, которые вы пытаетесь стимулировать", - призвала эксперт.

Далее нужно дать смеси настояться от трех дней до трех недель. Чем дольше, тем лучше, если вы хотите получить больше питательных веществ, сказала садовница.

Через неделю, когда кожуры бананов и одуванчика будут сильнее гнить, смесь должна выглядеть очень темной или черной и будет иметь неприятный запах.

Когда вы будете готовы ее использовать, нужно будет процедить органическое вещество и закопать отходы в саду или компостировать их.

Если вы планируете использовать такое удобрение через три дня, то его можно не разбавлять во время использования. Если вы оставили его на неделю, то нужно будет развести процеженное вещество в соотношении одна часть смеси на восемь частей воды. Если же будете применять удобрение через две недели или больше, концентрат следует разбавить в соотношении один к 15.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений/ Инфографика: Главред

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