Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил

Достаточно будет выполнить простую проверку и сделать одно действие, чтобы грызуны больше никогда не попали в ваш дом.

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Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом/ коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от крыс и мышей

Как бороться с крысами народными методами

Крысы и мыши в доме могут стать настоящей проблемой. Поэтому вместо того, чтобы искать, как избавиться от крыс в доме, лучше заранее позаботиться о том, чтобы они там даже не появились.

Грызуны могут найти свой путь в ваш дом через всевозможные щели и дыры. Поэтому важно, чтобы все владельцы жилья регулярно проводили важную проверку.

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Эксперты JP McHale Pest Management отмечают, что все владельцы домов должны сделать простую проверку, чтобы удостовериться, что они уменьшают риск попадания назойливых грызунов в помещение, пишет express.co.uk.

"Любые отверстия вокруг линий отопления, вентиляции и кондиционирования, труб, трубопроводов, кабелей - всего, что идет извне внутрь. Если это не заклеено, мышам очень-очень легко попасть внутрь, и они попадут", - подчеркнул эксперт.

Если это возможно и безопасно, любые щели или дыры следует перекрыть различными средствами. Если оставить какие-то отверстия и щели открытыми, крысы и мыши могут протиснуться или прогрызть себе дорогу в дом - и это станет большой проблемой

Поэтому нужно искать способы изолировать любые потенциальные точки входа. Есть несколько способов сделать это. Нужно лишь придерживаться нескольких простых правил.

Чтобы попытаться помешать крысам пробраться внутрь, нужно заблокировать точки входа, спрятать все источники пищи и воды и уменьшить количество потенциальных тайников. Осмотрев свою собственность на наличие трещин, дыр или пробелов, вы можете работать над их заполнением.

Это будет зависеть от участка, с которым вы работаете, но люди обычно используют для этого такие материалы, как герметик, металлическая вата, фурнитура или цемент.

Также стоит проверить, есть ли между дверью и косяком щели даже менее 5 мм, и загерметизировать их.

Кроме этого, можно обрезать любые ветки, которые касаются вашей крыши или желобов, поскольку крысы могут лазить по деревьям и выбираться на крышу. Если затруднить это для них, это поможет избежать попадания внутрь.

Какие растения отпугивают крыс/ Инфографика: Главред

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