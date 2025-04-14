Урожая не будет: где нельзя сажать морковь

Морковь любит заботу и правильное соседство. Избегайте вредных комбинаций, соблюдайте севооборот.

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Где нельзя сажать морковь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя садить возле моркови

Возле чего сажать морковь

Морковь — одна из самых популярных культур на дачах и огородах Украины. Но чтобы вырастить крупные, сочные и сладкие корнеплоды, важно не только правильно ухаживать за растением, но и знать, где лучше сажать морковь и какие культуры станут для нее плохими соседями.

Главред разобрался, где нельзя сеять морковь и что нельзя садить возле моркови, чтобы не потерять урожай.

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Что нельзя садить возле моркови?

Многие начинающие огородники совершают ошибку, размещая морковь рядом с культурами, которые ей противопоказаны. Нельзя садить возле моркови:

Укроп — конкурирует за влагу и микроэлементы, подавляя рост корнеплодов.

— конкурирует за влагу и микроэлементы, подавляя рост корнеплодов. Свекла — активно вытягивает из почвы питательные вещества, обедняя среду для моркови.

— активно вытягивает из почвы питательные вещества, обедняя среду для моркови. Хрен — придаёт моркови горечь и ухудшает вкус урожая.

Эти растения могут угнетать морковь, замедляя её рост и снижая качество плодов, пишет портал На пенсии. Если вы хотите получить полноценный урожай, держитесь подальше от таких соседей.

Возле чего сажать морковь?

От правильных "соседей" зависит многое. Если вы не знаете, возле чего сажать морковь, вот лучшие варианты:

Лук — отличный партнер, защищает от морковной мухи, а морковь, в свою очередь, отпугивает вредителей лука.

— отличный партнер, защищает от морковной мухи, а морковь, в свою очередь, отпугивает вредителей лука. Томаты — создают легкую тень, особенно полезную в жаркие дни, и отпугивают тлю.

— создают легкую тень, особенно полезную в жаркие дни, и отпугивают тлю. Фасоль и горох — обогащают почву азотом, улучшая условия для роста моркови.

— обогащают почву азотом, улучшая условия для роста моркови. Шалфей и розмарин — отпугивают вредных насекомых и улучшают состав почвы.

Выбирая соседей для посадки, учитывайте высоту растений и их влияние на свет и питание в грядке.

После чего нельзя сеять морковь?

Важно учитывать и севооборот. После чего нельзя сеять морковь? Не рекомендуется высаживать морковь после:

Сельдерея Петрушки Фенхеля Самой моркови

Все эти культуры истощают почву схожим образом, что повышает риск заболеваний и снижает урожайность. Лучше всего сеять морковь после томатов, картофеля или капусты.

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