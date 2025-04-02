Будет мелкой и горькой: что нельзя сажать рядом с морковью

Выбирайте правильные комбинации культур, и ваш огород порадует вас обильным и здоровым урожаем!

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Что нельзя сажать рядом с морковью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Можно ли сажать помидоры рядом с морковью

Что нельзя сажать рядом с морковью

Многие украинцы весной задаются вопросами: какое соседство не любит морковь? Что можно сажать рядом с морковью в огороде? Можно ли сажать помидоры рядом с морковью?

Главред разбирался, какие культуры станут хорошими компаньонами для моркови, а каких растений следует избегать.

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Лучшие соседи для моркови

Морковь прекрасно растет рядом с луком, шпинатом, чесноком, салатом, шнитт-луком, редисом, редькой, мангольдом и даже томатами. Кроме того, горох считается идеальным соседом для моркови, так как между этими культурами существует взаимовыгодное содружество, говорят эксперты из Агровита.

Чтобы защитить морковь от морковной мухи, рекомендуется высаживать рядом розмарин, шалфей, табак и лук. Эти растения помогут отпугнуть вредителей и сохранить урожай.

Что нельзя сажать рядом с морковью?

Несмотря на широкий круг благоприятных соседей, у моркови есть и несовместимые растения. Категорически не рекомендуется сажать рядом укроп и анис – эти культуры негативно влияют на рост и развитие моркови, могут притягивать вредителей и угнетать корнеплод.

Можно ли сажать помидоры рядом с морковью?

Томаты не только не вредят моркови, но и могут расти вместе с ней. Они не мешают росту корнеплода и даже могут служить защитой от некоторых вредителей.

Возле чего посадить морковь?

Если вы хотите получить хороший урожай, окружите морковь полезными соседями: луком, чесноком, розмарином, шалфеем, табаком, шпинатом или горохом. Эти растения помогут создать благоприятные условия для роста моркови и защитят ее от вредителей.

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Когда сеять морковь? Морковь можно сеять после того, как сойдет снег. В грязи, конечно, будет неудобно делать грядки, поэтому земля должна чуть подсохнуть. К моменту посева земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

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