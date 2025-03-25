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Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

Марина Иваненко
25 марта 2025, 18:21
112
Проверенные методы посадки, которые помогут равномерно высеять семена без лишних хлопот.
Как посадить морковь так, чтобы был хороший урожай
Как посадить морковь так, чтобы был хороший урожай / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие есть хитрости при посадке моркови
  • Как посадить морковь так, чтобы не прореживать и получить хороший урожай

Из-за того, что семена моркови мелкие, их очень неудобно высыпать в грядку из пакетика. Морковь будет высеваться неравномерно: в одном месте будет пусто, а в другом - слишком густо. После прорастания необходимо прореживать всходы, что занимает много времени. Если морковь не прореживать, на маленькой площади появится большое количество ростков, которые не получат достаточно питательных веществ, а корнеплоды вырастут мелкими. Однако существуют различные способы высевания моркови, которые позволяют избежать прореживания после прорастания. Как легко и быстро посадить морковь поможет разобраться Главред.

Как правильно сажать морковь, чтобы получить хороший урожай

Смешивание с другими культурами

Семена моркови можно смешать с семенами других культур, например, редиса, салата или шпината, а также добавить немного речного песка. Тщательно перемешанную смесь высевают в бороздки на грядках. Редиска прорастет раньше, а морковь будет расти в освободившихся промежутках.

Посев моркови с помощью туалетной бумаги

На полоску туалетной бумаги с помощью клейстера следует приклеить семена моркови на оптимальном расстоянии друг от друга. Затем бумага с семенами аккуратно выкладывается в бороздки.

После появления первых ростков вы заметите, что прореживание не требуется, что значительно сэкономит ваше время. Еще одним преимуществом этого способа является то, что сорняки будет значительно легче выпалывать без вреда для моркови.

Способ с пластиковой бутылкой

Этот метод часто используют фермеры для защиты семян. Для этого понадобится пластиковая бутылка объемом 5 литров. В бутылку засыпают необходимое количество семян для высевания на одну грядку, добавляют песок и хорошо встряхивают. Таким образом, семена равномерно распределяются. Полученную смесь высыпают в бороздки.

Как вариант, вместо песка можно использовать вязкую жидкость, приготовленную из воды и крахмала:

В стакане воды растворить 3 столовые ложки крахмала.

Вскипятить два литра воды в кастрюле и влить в нее растворенный крахмал.

Варить на слабом огне, постоянно помешивая, пока не образуется однородная масса без комков.

Когда жидкость остынет, перелить ее в пластиковую бутылку, добавить две столовые ложки семян моркови, закрутить бутылку и хорошо потрясти, чтобы семена равномерно распределились.

Полученную смесь равномерно выливают в бороздки. Благодаря этому методу морковь также не нужно будет прореживать.

Еще один хитрый способ

На Ютуб-канале "Полезное TV" рассказывают о еще одном интересном методе. Автор видео сначала делает на грядке бороздки и вкладывает в них туалетную бумагу. Затем он берет предварительно замоченные семена моркови и выкладывает их на бумагу. Рекомендуется замачивать семена в течение двух часов, а затем просушивать на бумажном полотенце 5-10 минут.

Бороздки нужно заполнить влагосодержащим грунтом, приготовленным по такому рецепту:

  • 2 части грунта,
  • 1 часть песка,
  • 1 часть предварительно замоченного кокосового субстрата.

Толщина слоя должна быть не более 1 см. Сверху грядку нужно полить водой и накрыть черной пленкой, которую следует снять сразу после появления первых всходов моркови.

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