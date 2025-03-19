Что посадить возле помидоров - защитите урожай естественным способом

О чем вы узнаете:
- Что можно посадить в ноги томатам
- Какие растения являются лучшими соседями для томатов
С приближением теплого времени года, когда все садоводы готовятся к высадке томатов, встает вопрос не только о том, как это правильно сделать, но и как защитить будущий урожай от болезней и вредителей. Оказывается, что некоторые растения, высаженные рядом с томатами, могут стать их естественными защитниками. Это избавляет садовода от необходимости применять химические препараты. Что можно посадить рядом с томатами в открытом грунте поможет разобраться Главред.
Что можно посадить в ноги томатам
Горчица
Как рассказывают на YouTube-канале "Огородница из Одессы", молодые листья горчицы являются кладезем витаминов и микроэлементов, и для ее выращивания совсем не обязательно выделять отдельную грядку. Ее можно смело сеять рядом с томатами. Листья горчицы будут сочными и вкусными, а само растение защитит томаты от парши и фитофторы.
Лук
Лук можно высаживать между рядами томатов. Когда помидоры начинают активно расти, первый урожай лука уже будет собран. Если высаживаете растения на открытой грядке, а не в теплице, важно вовремя удалять пасынки у томатов, чтобы они не заглушили лук.
Зелень
Шпинат, щавель, базилик - все это можно высаживать рядом с томатами, не выделяя для них отдельного места. Томатам эти культуры не навредят, а базилик, наоборот, улучшит их рост и вкус, повысит устойчивость к заболеваниям, отпугнет вредителей и не даст муравьям селиться поблизости.
Сельдерей
Сельдерей хорошо растет рядом с томатами, ведь он любит тень. В затененных условиях его аромат становится более выраженным.
Бархатцы
Бархатцы выполняют сразу две функции: они украшают грядку своим ярким цветением и отпугивают вредителей.
Бахчевые культуры
Когда томаты подрастают, важно вовремя удалять нижние пасынки, ведь голый стебель внизу не нуждается в солнце - растение получает его через верхние листья. Арбузы и дыни закрывают почву своими листьями, что помогает удерживать влагу и предотвращает рост сорняков.
Какие растения являются хорошими соседями для томатов
- Томаты хорошо сосуществуют с бобовыми культурами, такими как горох и фасоль. Они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру, создавая благоприятные условия для выращивания томатов.
- Злаковые культуры, высаженные рядом, также положительно влияют на развитие помидоров.
- Крапива, которую часто считают сорняком, на самом деле является прекрасным союзником томатов. Она улучшает вкус плодов, отпугивает вредителей и продлевает срок хранения урожая.
- Клубника, посаженная рядом с томатами, может быть полезной. Томатные кусты отпугивают насекомых-вредителей от ягод, а клубника способствует повышению урожайности помидоров.
- Сладкий алиссум привлекает хищных насекомых, которые уничтожают тлю.
- Лук-шнитт помогает защитить томаты от паутинного клеща.
После высадки растений следует проверить их состояние, уплотнить почву и провести легкий полив.
Вас также может заинтересовать:
- Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень
- Как посадить тюльпаны весной и получить обильное цветение
- Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста
О канале "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред