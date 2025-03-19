Что посадить возле помидоров - защитите урожай естественным способом

Соседи для томатов в открытом грунте могут влиять на их рост. Какие культуры стоит сажать вместе с помидорами, чтобы защитить урожай.

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Шо посадить в ноги томатам / Коллаж: Главред, скриншоты

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Что можно посадить в ноги томатам

Какие растения являются лучшими соседями для томатов

С приближением теплого времени года, когда все садоводы готовятся к высадке томатов, встает вопрос не только о том, как это правильно сделать, но и как защитить будущий урожай от болезней и вредителей. Оказывается, что некоторые растения, высаженные рядом с томатами, могут стать их естественными защитниками. Это избавляет садовода от необходимости применять химические препараты. Что можно посадить рядом с томатами в открытом грунте поможет разобраться Главред.

Что можно посадить в ноги томатам

Горчица

Как рассказывают на YouTube-канале "Огородница из Одессы", молодые листья горчицы являются кладезем витаминов и микроэлементов, и для ее выращивания совсем не обязательно выделять отдельную грядку. Ее можно смело сеять рядом с томатами. Листья горчицы будут сочными и вкусными, а само растение защитит томаты от парши и фитофторы.

Лук

Лук можно высаживать между рядами томатов. Когда помидоры начинают активно расти, первый урожай лука уже будет собран. Если высаживаете растения на открытой грядке, а не в теплице, важно вовремя удалять пасынки у томатов, чтобы они не заглушили лук.

Зелень

Шпинат, щавель, базилик - все это можно высаживать рядом с томатами, не выделяя для них отдельного места. Томатам эти культуры не навредят, а базилик, наоборот, улучшит их рост и вкус, повысит устойчивость к заболеваниям, отпугнет вредителей и не даст муравьям селиться поблизости.

Сельдерей

Сельдерей хорошо растет рядом с томатами, ведь он любит тень. В затененных условиях его аромат становится более выраженным.

Бархатцы

Бархатцы выполняют сразу две функции: они украшают грядку своим ярким цветением и отпугивают вредителей.

Бахчевые культуры

Когда томаты подрастают, важно вовремя удалять нижние пасынки, ведь голый стебель внизу не нуждается в солнце - растение получает его через верхние листья. Арбузы и дыни закрывают почву своими листьями, что помогает удерживать влагу и предотвращает рост сорняков.

Какие растения являются хорошими соседями для томатов

Томаты хорошо сосуществуют с бобовыми культурами, такими как горох и фасоль. Они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру, создавая благоприятные условия для выращивания томатов.

Злаковые культуры, высаженные рядом, также положительно влияют на развитие помидоров.

Крапива, которую часто считают сорняком, на самом деле является прекрасным союзником томатов. Она улучшает вкус плодов, отпугивает вредителей и продлевает срок хранения урожая.

Клубника, посаженная рядом с томатами, может быть полезной. Томатные кусты отпугивают насекомых-вредителей от ягод, а клубника способствует повышению урожайности помидоров.

Сладкий алиссум привлекает хищных насекомых, которые уничтожают тлю.

Лук-шнитт помогает защитить томаты от паутинного клеща.

После высадки растений следует проверить их состояние, уплотнить почву и провести легкий полив.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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