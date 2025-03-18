Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста

Посадка голубики имеет свои особенности: какая почва нужна голубике, как выбрать место и каких растений избегать рядом.

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Как правильно посадить голубику / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно высаживать голубику

Что нельзя сажать рядом с голубикой

Выращивание садовой голубики значительно отличается от ухода за большинством садовых культур. Основная причина заключается в том, что голубика имеет особые требования. Что необходимо для нормального роста садовой голубики и какие условия ей не подходят - расскажет Главред.

Чем полезна голубика

Эту ягоду ценят не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства ее плодов, подтвержденные многими учеными. Регулярное употребление голубики замедляет старение головного мозга и способствует омоложению организма. Благодаря уникальному сочетанию органических кислот, фенольных соединений и растительных гормонов ягоды голубики улучшают работу щитовидной железы, защищают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, голубика обладает сосудорасширяющим, желчегонным, мочегонным, противовоспалительным, противоопухолевым и радиозащитным действием.

Как выбрать место для высадки голубики

Выбор подходящего места для посадки голубики является чрезвычайно важным для получения хорошего урожая. Голубика любит уютные, теплые и солнечные участки, которые часто трудно найти на приусадебном или дачном участке из-за загущенности деревьев.

Следует выбирать место, защищенное от ветра, которое в течение дня получает достаточно солнечного света. Если эти условия не будут соблюдены, ягоды останутся кислыми и не наберут характерную для своего сорта темно-синюю окраску. Однако стоит помнить, что чрезмерно теплое место может привести к преждевременному цветению, а значит, придется защищать кусты от майских заморозков. Посадка голубики в затененной и слишком влажной зоне повышает риск развития грибковых болезней.

Какая почва подходит для голубики

Голубика относится к семейству Вересковых, поэтому лучше всего растет в кислой среде (рН 3-4). Идеальными для нее являются такие почвы:

торфяные,

песчаные,

супесчаные.

Голубика не будет расти на земле, где ранее выращивались культурные растения, поскольку ее корневая система образует симбиоз с грибами, а обработанная земля этому не способствует. Для посадки следует использовать субстрат из кислого верхового торфа, песка и сосновой коры в соотношении 1:1:1.

Специалисты рекомендуют сажать голубику в ямки или траншеи. Оптимальным вариантом является траншея, хотя этот метод является более дорогим.

Какие растения не стоит сажать рядом с голубикой

Поскольку голубика не переносит нейтральных и щелочных почв, рядом с ней не следует высаживать растения, которые предпочитают такую среду. Нежелательными соседями являются:

Овощи: капуста, баклажаны, тыква, дыни, морковь, свекла.

Некоторые плодовые деревья: груша, абрикос, облепиха, яблоня.

Эти культуры создают тень, а также истощают почву, забирая из нее питательные вещества и влагу, что затрудняет рост голубики.

Какую голубику можно выращивать в Украине

По информации ютуб-канала "Моя Дача, Сад, Огород и все-все-все", в Украине можно успешно выращивать сорт голубики Патриот.

Это стабильно высокоурожайный сорт среднераннего созревания. Куст вырастает до 2 метров, состоит из прямостоячих ветвистых побегов. Плоды крупные, диаметром до 2 см, собраны в кисти, плотно прикреплены к ветвям, имеют округлую и слегка сплющенную форму. Сорт Патриот является устойчивым к болезням.

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О канале "Моя Дача, Сад, Огород и все-все-все..." Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками являются почти 43 тысячи пользователей. Канал ведет мужчина Андрей, который размещает видео, в которых вы можете найти практические советы и пошаговые инструкции по выращиванию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты, различных ягод и фруктов.

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